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انطلاق النسخة الثانية من قفز السعودية اليوم

تنطلق اليوم على إسطبلات ميدان قفز السعودية في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول من النسخة الثانية في بطولة قفز السعودية.
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تنطلق اليوم على إسطبلات ميدان قفز السعودية في الجنادرية، منافسات الأسبوع الأول من النسخة الثانية في بطولة قفز السعودية التي تنظمها شركة رياضة الفروسية للفعاليات التابعة للاتحاد السعودي للفروسية، وذلك خلال الفترة من 8 – 10 من ديسمبر /كانون الأول الجاري.

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المشاركون من 22 دولة

يشارك في هذه المنافسات في رياضة قفز الحواجز لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم:

  • 139 فارسًا وفارسة يمثلون 22 دولة، و198 جوادا.
  • تشارك السعودية بـ62 فارسًا وفارسة كأكثر المشاركين، يأتي في مقدمتهم الفارس كمال باحمدان، والفارس عبدالله الشربتلي، والفارس عبدالرحمن الراجحي، والفارس خالد المبطي.
  • تشهد البطولة إقامة 12 شوطا لفئة النجمة الواحدة، والأربع نجوم حيث ستقام في اليوم الأول أربعة أشواط، تبدأ بشوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 115، و125 سم، وشوطين للأربع نجوم بارتفاعات الحواجز 140، و150 سم.
  • تستمر المنافسات في اليوم الثاني لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، وتشهد من خلالها الإثارة والحماس في منافسات الشوط التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز

الجائزة الكبرى

تختتم منافسات الأربع نجوم في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري بإقامة شوطين لفئة النجمة الواحدة بارتفاعات الحواجز 120، و130 سم، وشوطين للأربع نجوم يبلغ فيها ارتفاع الحواجز 145 سم، فيما ستكون الجائزة الكبرى في الشوط الذي يبلغ ارتفاع الحاجز فيه 150 سم ومن خلاله ستختتم منافسات الأربع نجوم من البطولة في أسبوعها الأول. كما تشهد منافسات الأسبوع الأول في البطولة عديدا من الفعاليات المصاحبة.

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