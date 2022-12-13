انطلاق الموسم الشتوي الثاني لحملة “وجهات دبي”

أطلق “براند دبي“، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حملة “وجهات دبي” في موسمها الشتوي الثاني، لإبراز أهم المعالم السياحية وأهم الفعاليات التي تتميز بها الإمارة في مثل هذا الوقت من العام.

وتتنوع فعاليات الموسم بين الترفيهية والثقافية، وكذلك الرياضية والإبداعية، والتي تكسب دبي زخمًا قويًا تسعى الحملة إلى إبرازه بصورة تؤكد مكانتها كأفضل مدينة للعيش والزيارة في العالم.

وجاء إطلاق الموسم الشتوي الجديد لحملة “وجهات دبي” بحضور عدد من صُنّاع المحتوى المشاركين في الحملة، وممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين، في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث تضمن اللقاء العديد من الأنشطة التي تعكس مضمون الحملة وما تسعى لتحقيقه من أهداف، ويوضح أسلوب تنفيذها.

"براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي يعلن إطلاق الموسم الشتوي الثاني من حملة #وجهات_دبي لإبراز أهم المعالم السياحية وأهم الفعاليات التي تتميز بها دبي في مثل هذا الوقت من العام. pic.twitter.com/d0Shsmbv5I — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 12, 2022

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الموقع الرسمي للحملة

كما تم خلال اللقاء الكشف عن الموقع الإلكتروني الجديد للحملة www.dubaidestinations.ae ليكون المنصة التي يمكن الوصول من خلالها إلى المحتوى الخاص بالحملة، بما في ذلك المعلومات والصور ومقاطع الفيديو، والأدلة الإرشادية التفاعلية.

وقالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي إن الحملة تأتي ضمن جهد جماعي له العديد من الأهداف من بينها:

إبراز ما تتمتع به المدينة من مقومات تميزها كخيار مفضل للزيارة.

الحملة وسيلة لدعم صناع المحتوى من كافة الجنسيات، حيث تتيح لهم من خلال أسلوبهم الإبداعي إظهار مقومات التميز التي تتمتع بها دبي بين مدن العالم كمدينة عصرية تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، خاصة وأن شتاء دبي هو من أكثر فصول الشتاء اعتدالاً في العالم، وهو ما يزيد من جاذبيتها في هذه الفترة.

دبي في صدارة مدن العالم

تصدرت دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عُطلة شتوية، وذلك بحسب نتائج مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع « بارك سليب فلاي » الأميركي، حيث وصل عدد « الوسوم » لصور دبي على « إنستغرام » إلى 111.4 مليون وسم.

وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عُطلة شتوية، وذلك بحسب نتائج مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع « » الأميركي، حيث وصل عدد « » لصور على « » إلى 111.4 مليون وسم. كذلك تصدرت دبي عالميًا في المؤشر ذاته من ناحية مرات البحث عبر «غوغل» على مدار عام 2022 عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن الدول الأخرى.

قطاعات مختلفة للحملة

تغطي “#وجهات_دبي” العديد من القطاعات التي تمتاز بنشاطها المكثف خلال فصل الشتاء والتي تلقى إقبالاً كبيرًا في هذا الموسم، ومن هذه القطاعات:

تجارب الطعام المتميزة التي تشتهر بها دبي وجعلتها من عواصم سياحة الطعام في العالم بما تحظى به من تنوع كبير بداية من الأطباق الشعبية الشهيرة وانتهاءً بأكبر سلاسل المطاعم العالمية الحاصلة على نجوم ميشلان.

وجعلتها من عواصم سياحة الطعام في العالم بما تحظى به من تنوع كبير بداية من الأطباق الشعبية الشهيرة وانتهاءً بأكبر سلاسل المطاعم العالمية الحاصلة على نجوم ميشلان. الوجهات التي يجد فيها عشاق المغامرة ضالتهم المنشودة بما توفره من أنشطة وتجارب تزيد من مستويات الأدرينالين مثل القفز بالمظلات، وقيادة السيارات على الكثبان الرملية.

مثل القفز بالمظلات، وقيادة السيارات على الكثبان الرملية. الفعاليات الثقافية والإبداعية والرياضية العديدة التي تمتد على مدار أشهر الشتاء وتزيد من تألق دبي خلال تلك الفترة، لاسيما مع توافد أعداد كبيرة من الزوار والعائلات من خارج الدولة لقضاء عطلة نهاية العام في دبي، والاستمتاع باحتفالات العام الجديد فيها.

تغطي الحملة منطقة حتا، التي تمتاز بطبيعتها الخلابة وجبالها الشاهقة، وتزخر بالعديد من المواقع السياحية والأثرية، مثل حصن حتا وسد حتا وقرية حتا التراثية وحديقة التل، ما يجعلها مقصدًا للسياح من جميع أنحاء العالم.

مدة الحملة

تستمر الحملة التي تستلهم مضمونها من أرض دبي وبحرها وسمائها حتى شهر فبراير 2023، حيث يعكس مضمون الحملة ما تتمتع به من عدد كبير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها خلال فصل الشتاء.