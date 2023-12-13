انطلاق المؤتمر الدولي لسوق العمل

انطلقت اليوم أعمال الدورة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC)، الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة من 13 – 14 ديسمبر الجاري بمدينة الرياض.

ويتوقع أن يصل عدد الحضور لقرابة ألفي مُشارك من مختلف دول العالم و120 متحدثًا عبر 40 جلسة حوارية وتخصصية وذلك بالشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وبمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية والمهنية.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أكد أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يأتي في وقت تواجه فيه أسواق العمل العالمية تغيرات حالية ومستقبلية استثنائية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية للتعامل مع تلك التطورات بالشكل الأمثل، بما يضمن تحقيق مستقبل أفضل للجميع، مضيفًا أن المؤتمر سيستضيف ممثلين لأهم الجهات الفاعلة والمؤثرة في سوق العمل العالمي، بهدف إيجاد رؤية مشتركة للنجاح والازدهار، معربا عن ثقته في أن يكون هذا المؤتمر بداية لخلق هذه الرؤية ووضع تصور كامل لتنفيذها وتجسيدها على أرض الواقع.

نشارككم البث المباشر لـ #المؤتمر_الدولي_لسوق_العمل بنسخته الاولى وبحضور وزاري ونخبة من القادة والخبراء الأكاديميين

We share with you the broadcast of the first edition of #GLMC with the presence of ministers and a selection of leaders and academic experts https://t.co/sU0HWOVhTz — Global Labor Market conference (@Global_LMC) December 13, 2023