فادي طنّوس by فادي طنّوس

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انطلاق التحضيرات لاحتفالات عيد الاتحاد الـ 51 لدولة الإمارات العربية المتحدة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
عيد الاتحاد

دعت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ 51 في الامارات العربية المتحدة للمشاركة في الاحتفالات الوطنية في مختلف أنحاء الدولة بمناسبة في 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويقود تحضيرات الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق المبدع والمتنوع الذي أشرف على العروض الاحتفالية الاستثنائية لعيد الاتحاد الخمسين للدولة العام الماضي. يعزز حفل هذا العام قيم الوحدة التي تجمع بين الشعب والدولة للاحتفاءً برواد الإمارات المعاصرين وصناع مستقبل الدولة المزدهر. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول العروض الاحتفالية قريبًا.

كما دعت اللجنة الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمدارس والمؤسسات وكل من يعتبر دولة الإمارات وطنًا له للتحضير للمشاركة في احتفالات الدولة من خلال رزمة الهوية الخاصة بعيد الاتحاد الـ51 حيث ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني، والتي تشمل الهوية البصرية وشعار عيد الاتحاد الـ 51.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عبر الموقع الرسمي الخاص باحتفالات عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي @OfficialUAEND على تطبيقات انستغرام وفيسبوك وتويتر ومن خلال الوسم #عيدـالإتحادـ51 أو الموقع الرسمي  www.UAENationalDay.ae

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