انطلاق الانتخابات الرئاسية لتركيا للمقيمين في الخارج

انطلقت عملية الانتخابات الرئاسية لتركيا اليوم الخميس، حيث فتحت صناديق الاقتراع أمام الأتراك المقيمين في الخارج.

وستحدد هذه الانتخابات التي تقام محلياً في 14 أيار/مايو المقبل، ما إذا سيمنح الناخبون ثقتهم مرة جديدة للرئيس الحالي رجب طيب إردوغان، أم سيقع خيارهم على رئيس جديد لإدارة البلاد.

وبحسب وكالة الأسوشيتد برس، فقد بدأت عملية الاقتراع في الخارج وسط مخاوف تتعلق بصحة إردوغان، بعد أن اضطر إلى إلغاء فعاليات انتخابية يومي الأربعاء والخميس بسبب المرض.

ومن المقرر أن يحضر إردوغان احتفالا اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو بمناسبة افتتاح أول محطة للطاقة النووية في تركيا.

ومن بين أكبر مجموعات الناخبين في الخارج؛ 1.5 مليون تركي يقيمون في ألمانيا، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 16 مركز اقتراع بجميع أنحاء البلاد حتى 9 مايو.

خلال الانتخابات السابقة قبل 5 سنوات، دعمت أغلبية كبيرة من الناخبين الأتراك في ألمانيا أردوغان.

ومن غير الواضح ما إذا كان إردوغان (69 عاما) سيحصل على نفس مستوى الدعم منهم هذا العام.

تظهر استطلاعات الرأي في تركيا تقدما طفيفا لمنافس أردوغان الرئيسي، زعيم حزب المعارضة من يسار الوسط كمال كليغدار أوغلو، المدعوم من تحالف الأمة متعدد الأحزاب.