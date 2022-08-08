فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

انطلاق اكتتاب المستثمرين المؤهلين في نبع الصحة

فادي طنّوس by فادي طنّوس

انطلق الاثنين، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 1.4 مليون سهم من أسهم شركة “نبع الصحة” للخدمات الطبية والمقرر إدراجها في السوق الموازية السعودية “نمو” والتي تستمر لغاية مساء الأحد المقبل.

وتمثل الأسهم المطروحة ما نسبته 20% من إجمالي أسهم الشركة، بسعر طرح يبلغ 57 ريالاً للسهم الواحد.

وسيكون الاكتتاب في أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين المتاح لهم التداول في السوق الموازية عن طريق القنوات الالكترونية للجهات المستلمة “شركة دراية المالية” و”مصرف الراجحي” خلال فترة الطرح.

وأعلنت مجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي للشركة أن الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب بها هو 343 ألف سهم، و الحد الأدنى عشرة أسهم.

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