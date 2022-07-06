سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادمجتمع

انطلاق أكبر مناسك للحج منذ 2019

سامر باطر by سامر باطر
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تنطلق رسميا اليوم الأربعاء أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19، ويؤدي اليوم مئات الآلاف من المصلين “طواف القدوم” حول الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة في السعودية.

وعبر حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وابتهاجهم لما وجدوه من استقبال وحفاوة فور وصولهم إلى محطة قطار الحرمين، رافعين دعواتهم لكل العاملين على الاهتمام والرعاية لضيوف الرحمن والقائمين على خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسمحت المملكة العربية السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج ، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

حرصت وزارة الحج والعمرة هذا العام على توفير برنامج وخطة زمنية لكل فئة، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات من خلال وجود مرافقين للإعاقات ذات الحاجة، وتوفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يراعي ظروفهم، وسيارات حديثة ومجهزة وفق المعايير العالمية للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية, وتوفير مفتي للمبادرة، ومتطوعين لخدمتهم على مدار الساعة، ليكون حجاً ميسراً من بداية وصولهم حتى انتهائهم من أداء المناسك.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...