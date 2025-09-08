انطلاقة غير مسبوقة لأبوظبي العالمي مع قفزة 42% في الأصول وتوسع التراخيص

رسّخ أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات العربية المتحدة، مكانته كأكبر وأسرع مركز مالي نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، مع أكثر من 11,000 ترخيص نشط، ونمو في حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 42%. وتواكب القيمة هذه الوتيرة العالية من النمو، حيث قفزت القيمة السوقية للشركات العاملة فيه والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يعكس دوره المتنامي في دعم مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي، والذي سجل نمواً بنسبة 9.1% خلال الربع الأول من عام 2025. كما تميز النصف الأول من العام بإبرام صفقات وتحالفات استراتيجية بين مجموعة من أكبر المؤسسات الرائدة في أبوظبي والشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)، في مؤشرٍ على دوره المحوري في تمكين الشركات العالمية من الاستثمار وبناء شراكات استراتيجية محلية وإقليمية.

وفي معرض تعليقه على هذا الأداء القوي، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): “مع اقترابنا من إتمام عقد على انطلاق العمليات في أبوظبي العالمي (ADGM)، نفخر بمسيرة نموه المستمرة والتي تعكس التزامه الراسخ بالتميز، وهو ما أظهره الأداء الاستثنائي والثقة العالمية المتزايدة في أبوظبي باعتبارها مركزاً مالياً عالمياً مؤثراً وعاصمة لرأس المال. ولم تكن هذه النتائج القياسية لتتحقق لولا عمق شراكاتنا الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، ورؤيتنا الواضحة والمدروسة.”

نشاط قياسي للأعمال

ارتفع عدد الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي تشمل شركات مالية وغير مالية، إلى 2,972 شركة خلال النصف الأول 2025، بزيادة سنوية نسبتها 42%. ويشمل ذلك 308 شركات مالية و2,664 شركة غير مالية. وتستمر البيئة الداعمة للأعمال والأطر التنظيمية المتقدمة وفرص الوصول إلى رؤوس الأموال العالمية والإقليمية، فضلاً عن مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) باعتباره الجهة الوحيدة في المنطقة التي تعتمد إطاراً تنظيمياً قائماً على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي، في جذب الشركات الرائدة والصاعدة إلى أبوظبي. وخلال الفترة نفسها، أصدر أبوظبي العالمي (ADGM) 1,869 ترخيصاً جديداً، وهو أعلى عدد من التراخيص يصدر خلال فترة ست أشهر منذ تأسيس أبوظبي العالمي (ADGM)، ما يعادل نمواً بنسبة 47% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليرتفع إجمالي عدد التراخيص النشطة إلى 11,128. من جهتها، أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية 52 موافقة مبدئية لشركات خدمات مالية، بزيادة نسبتها 27% على أساس سنوي، إلى جانب 45 تصريحاً لتقديم الخدمات المالية بنمو نسبته 45%. وساهم هذا الزخم في استقطاب شركات عالمية بارزة للانضمام إلى منظومة أبوظبي العالمي (ADGM)، من بينها: كيميردج، وفورتريس، وسيركل، وأوريكس جلوبال بارتنرز، وجي إم بي ليميتد، وبارتنرز جروب، وكارتا، وبتكوين سويس، وتراديشن، وبتغريت، وهاريسون ستريت، وستاكس آسيا دي إل تي فاونديشن، وهيدن رودز، وبولين كابيتال، وأركابيتا، وسيفيورا، وأكيلا جروب، وسكادن، وباتريزيا، ونيوفيست، وإنفست إندستريال، وديجيتال كلايمت ميدل إيست.

استمرار النمو القوي في قطاع إدارة الأصول

واصل قطاع إدارة الأصول في أبوظبي العالمي (ADGM) مسار النمو التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قفز حجم الأصول تحت الإدارة بنسبة 42% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وبنهاية يونيو 2025، بلغ عدد مديري الأصول والصناديق في أبوظبي العالمي (ADGM) 154، فيما ارتفع عدد الصناديق إلى 209. ومن أبرز الأمثلة شركة “نوفين” الأمريكية لإدارة الاستثمارات، التي افتتحت أول مكتب لها في الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي (ADGM) العام الماضي، حيث تدير حالياً من أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوقع مضاعفة حجم أصولها تحت الإدارة في المنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتعكس هذه التطورات الجاذبية المتزايدة لأبوظبي ومركزها المالي الدولي كوجهة عالمية رائدة للشركات المالية الكبرى الساعية للوصول إلى رؤوس الأموال وتأسيس شراكات استراتيجية.