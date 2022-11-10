انسحاب بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة من صفقة إف تي إكس

أعلنت بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، عن انسحابها من صفقة إنقاذ لمنافستها الأصغر إف تي إكس FTX. وقالت بينانس إنها لن تمضي قدما بالصفقة بعد إجراء التقصي الواجب حول سلامة العملية.

قالت بينانس إن التقارير عن “سوء إدارة أموال العملاء وتحقيقات الوكالات الأمريكية المزعومة” أثرت في قرارها.

تخبط في منصة إف تي إكس

كانت FTX تعاني من مصاعب كبيرة مع زيادة في عمليات السحب التي تسببت في “أزمة سيولة”.

أدت المخاوف من أوضاع FTX إلى عمليات سحب بقيمة 6 مليارات دولار في ثلاثة أيام .

لجنة الأوراق المالية (SEC) تحقق في تصرف FTX مع أموال العملاء وأنشطة إقراض العملات المشفرة. شكوك بانتهاك المنصة قوانين الأوراق المالية بعدم الفصل بين أصول العملاء وتداولها ضدهم بالمضاربة.

As a result of corporate due diligence, as well as the latest news reports regarding mishandled customer funds and alleged US agency investigations, we have decided that we will not pursue the potential acquisition of https://t.co/FQ3MIG381f. — Binance (@binance) November 9, 2022

وقالت Binance في بيان نُشر على Twitter إن المشكلات التي تواجه FTX “خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة”. “في كل مرة يفشل فيها لاعب رئيسي في قطاع ما ، سيعاني مستهلكو التجزئة. لقد رأينا على مدار السنوات العديدة الماضية أن النظام البيئي للعملات المشفرة أصبح أكثر مرونة ونعتقد في الوقت المناسب أن الممارسات السيئة التي تسيء استخدام أموال المستخدمين سيتم التخلص منها من خلال سوق.”

وأضافت البورصة أنه “مع تطوير الأطر التنظيمية ومع استمرار الصناعة في التطور نحو مزيد من اللامركزية ، فإن النظام البيئي سيزداد قوة”. مؤسس FTX سام بانكمان فرايد والرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng “CZ” Zhao هما من أقوى الأشخاص في سوق العملات المشفرة ومنافسين رفيعي المستوى.

تبعات فشل الصفقة

الرموز الرقمية FTX ، والمعروفة باسم FTT فقدت ما يقرب من 80 ٪ من قيمتها خلال بداية الأسبوع. انخفضت العملة المشفرة Bitcoin بأكثر من 15٪ بعد انسحاب Binance من الصفقة .

انخفض تبادل العملات المشفرة Coinbase بأكثر من 9.5٪.

لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تشدد عمليات التدقيق في منصات العملات المشفرة.