سامر باطر by سامر باطر

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انسحاب بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة من صفقة إف تي إكس

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت بينانس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، عن انسحابها من صفقة إنقاذ لمنافستها الأصغر إف تي إكس FTX. وقالت بينانس إنها لن تمضي قدما بالصفقة بعد إجراء التقصي الواجب حول سلامة العملية.

قالت بينانس إن التقارير عن “سوء إدارة أموال العملاء وتحقيقات الوكالات الأمريكية المزعومة” أثرت في قرارها.

تخبط في منصة إف تي إكس

  • كانت FTX تعاني من مصاعب كبيرة مع زيادة في عمليات السحب التي تسببت في “أزمة سيولة”.
  • أدت المخاوف من أوضاع FTX إلى عمليات سحب بقيمة 6 مليارات دولار في ثلاثة أيام .
  • لجنة الأوراق المالية (SEC) تحقق في تصرف FTX مع أموال العملاء وأنشطة إقراض العملات المشفرة. شكوك بانتهاك المنصة قوانين الأوراق المالية بعدم الفصل بين أصول العملاء وتداولها ضدهم بالمضاربة.
باينانس تنوي الاستحواذ على منافستها إف تي إكس

وقالت Binance في بيان نُشر على Twitter إن المشكلات التي تواجه FTX “خارجة عن إرادتنا أو قدرتنا على المساعدة”. “في كل مرة يفشل فيها لاعب رئيسي في قطاع ما ، سيعاني مستهلكو التجزئة. لقد رأينا على مدار السنوات العديدة الماضية أن النظام البيئي للعملات المشفرة أصبح أكثر مرونة ونعتقد في الوقت المناسب أن الممارسات السيئة التي تسيء استخدام أموال المستخدمين سيتم التخلص منها من خلال سوق.”

وأضافت البورصة أنه “مع تطوير الأطر التنظيمية ومع استمرار الصناعة في التطور نحو مزيد من اللامركزية ، فإن النظام البيئي سيزداد قوة”. مؤسس FTX سام بانكمان فرايد والرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng “CZ” Zhao هما من أقوى الأشخاص في سوق العملات المشفرة ومنافسين رفيعي المستوى.

تبعات فشل الصفقة

  • الرموز الرقمية FTX ، والمعروفة باسم FTT فقدت ما يقرب من 80 ٪ من قيمتها خلال بداية الأسبوع. انخفضت العملة المشفرة Bitcoin بأكثر من 15٪ بعد انسحاب Binance من الصفقة .
  • انخفض تبادل العملات المشفرة Coinbase بأكثر من 9.5٪.
  • لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تشدد عمليات التدقيق في منصات العملات المشفرة.



                
                    

                    
                    

                                                
                        

                                                                                                                                    
                                                                                                                        
                                                                            
                                                                                                                        

                        
                                            

                    
                    
                
                                
        
        

    

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				سامر باطر
				

					

						

							

								سامر باطر								
							


							
						

					


											

							محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...