أعرق بنك دولي في الكويت يعتزم الانسحاب من البلاد

أفاد تقرير مطول، ليل الإثنين، أن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي؛ أعرق بنك دولي في الكويت، يعتزم الانسحاب من الدولة الخليجية الثرية.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلاً عن مصادر مسؤولة، إن بي إن بي باريبا؛ أكبر بنك فرنسي، أعلم الجهات الرقابية في الكويت برغبته بالانسحاب من البلاد، وأنه يحضر مع بنك الكويت المركزي لترتيب إجراءات خروجه خلال الفترة الزمنية المقبلة والتي ستتحدد وفقاً لخطة الانسحاب التي سيقدمها ويقتنع بها الناظم الرقابي.

ويعد بي إن بي باريبا أول بنك دولي يُمنح ترخيصاً من بنك الكويت المركزي في العام 2004 للعمل في السوق المحلي، حيث تأسس في 2005، ويدير فرعاً تجارياً يقدم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، فضلاً عن حلول الاستثمار.

أسباب الانسحاب

قالت مصادر الصحيفة اليومية إن بنك الكويت المركزي بحث مع مسؤولي بي إن بي باريبا أسباب قرارهم وما إذا كان مبنياً على اعتبارات تتعلق بالسوق المحلي، مشيرة إلى أن انسحاب فرع البنك الفرنسي من الكويت يأتي تنفيذاً لسياسة المجموعة الأم التي تسعى لإعادة تموضع جديدة بالأسواق الخارجية.

تحرك معاكس

أوضحت المصادر أن التحرك المعاكس للمجموعة لجهة مخالفة خططها السابقة للتوسع والتواجد بالكويت ينسجم مع مستهدفاتها للمرحلة المقبلة تقليصاً للمصاريف في ظل تراجع العوائد التشغيلية وارتفاع تكاليفها، ما قلل كثيراً معدل الربحية الذي يتعين تحقيقه، كاشفة أن انسحابات المجموعة لا يقتصر على الكويت بل يشمل أسواقاً أخرى، دون ذكرها.

البنوك الأجنبية في الكويت

يوجد في الكويت، بحسب بيانات الصحيفة، 12 فرعاً مرخصاً لبنوك أجنبية، وفي 2005، سجل بنك الكويت المركزي في سجلاته أول بنك أجنبي يفتتح فرعاً له في السوق المحلي، في خطوة كان يعول عليها كثيراً في فتح المجال أمام الاقتصاد الكويتي عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً، والذي شهد تطورات عدة في الأعوام الأخيرة.

بنك خليجي قد يلحق بالبنك الفرنسي

قالت المصادر إن التعقيدات المالية التي طالت غالبية الأسواق في العالم دفعت المجاميع المصرفية العالمية لهيكلة عملياتها في الأسواق الخارجية، مدفوعة بأن الفترة الحالية والمقبلة لا تحتمل التوسع المجاني أو انتظار النتائج لفترات أطول.

وأضافت أن فرعاً لبنك خليجي، دون ذكر اسمه، يعمل في الكويت يخفض موظفيه منذ فترة ما يطرح السؤال حول إمكانية أن يلحق بنك بي إن بي باريبا.

توجهات المجاميع

ذكرت المصادر أن توجه صانعي السياسة بنك بي إن بي باريبا خلصوا إلى أن بقاء فرعهم في الكويت لا يعزز خطوط المجموعة الرئيسية لجهة عوائده المحققة، موضحة أن بعض الفروع الأجنبية في الكويت كانت تحافظ على مراكزها محلياً لأسباب استراتيجية فقط، تتعلق بتوجهات مجاميعها الرئيسية وتتجاوز مفاهيم الربحية التقليدية، إلا أنه نتيجة للمتغيرات التي طرأت على الأسواق، وما أفرزته من حاجة مالية لتقليص المصاريف وإغلاق النوافذ غير المربحة، تحفز بعض البنوك الرئيسية لترشيد تواجدها الخارجي.

مقر وحيد

ذكرت الصحيفة في تقريرها أن بي إن بي باريبا لا يعد الفرع الأجنبي الأول الذي يخطط للانسحاب من الكويت إذ سبقه فرع لبنك خليجي، بحث، العام الماضي، مع بنك الكويت المركزي سيناريو انسحابه من السوق المحلي.

التمسك بالبنوك الأجنبية

قالت المصادر إن بنك الكويت المركزي حريص على بقاء البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، وأنه يحاول تعويضها عن تراجع إيراداتها التشغيلية محلياً بمنحها تسهيلات محفزة لبقائها، من قبيل تخفيف القيود الرقابية المقررة عليها، وعلى رأسها نسب السيولة مقارنة بالبنوك الوطنية، وعدم إلزامها برفع رؤوس أموالها فوق 15 مليون دينار (نحو 49 مليون دولار)، مقابل 75 مليون دينار (244 مليون دولار) حداً أدنى لرؤوس أموال المصارف المحلية.

وأضافت أن من التسهيلات أيضاً عدم إلزامها بنسب العمالة الوطنية المقررة في المصارف المحلية، والسماح لها بافتتاح أكثر من فرع بدلاً من الاعتماد على فرع واحد، والموافقة على افتتاح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، موضحة أن هذه الاستثناءات يبدو أنها لم تعوض هذه الأفرع عن ضعف إيراداتها المحققة تشغيلياً من السوق المحلي.

الخروج قد يستغرق بين عامين و4

أكدت المصادر أن طلب بي إن بي باريبا الانسحاب من الكويت لا يعني تحقق خروجه قريباً من السوق المحلي، لأنه في حال توصل البنك إلى اتفاق نهائي مع بنك الكويت المركزي، سيلغى دفترياً من السوق المحلي وفقاً لخطة زمنية يحددها البنك تضمن الحفاظ على جميع حقوق الأطراف ذات العلاقة سواء لجهة المودعين أو المقترضين وكذلك الموظفين.

ورجحت المصادر استمرار بقاء البنك بالسوق المحلي بين عامين وأربعة أعوام، وهي الفترة التي يتعين عليه توفيق أوضاعه رقابياً، وفي مقدمة ذلك ضمان الإيفاء بجميع المطلوبات المسجلة عليه، سواء للعملاء أو الموظفين، أخذاً بالاعتبار أن البنك قد يتخلى عن خططه في هذا الاتجاه، وأن النقاشات المفتوحة منذ فترة قد تُغلق لاعتبارات يمكن أن تستجد لدى المجموعة الأم.

وتشمل إجراءات إنهاء الفرع لعلاقته المصرفية محلياً تسديد الودائع لأصحابها، والذي سيكون على الأرجح بانتهاء آجالها، فضلاً على دفع الاستحقاقات المترتبة عليه لجميع الأطراف ذات العلاقة، وسداده جميع رواتب ومستحقات العاملين لديه، فيما سيسمح له بتكوين مراكز جديدة من الودائع خلال الفترة الأولى من تنفيذ قراره، على أن تكون متوسطة الأجل وتتماشى مع جدوله للانسحاب، وبما يساعده في استيفاء نسب السيولة الرقابية المقررة من بنك الكويت المركزي، فيما سيسبق إنهاء أعمال الفرع تحصيله للقروض التي منحها لعملائه.

بنك بي إن بي باريبا