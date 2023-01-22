انذار بقنبلة على متن طائرة ريان اير بين اليونان وبولندا

أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أن طائرتين حربيتين يونانيتين قامتا الأحد بمواكبة طائرة تابعة لشركة “راين اير” كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان وعلى متنها أكثر من 190 شخصا بعد تلقي السلطات بلاغا بوجود قنبلة.

وأرسلت طائرتان من طراز اف-16 لمواكبة الطائرة من كاتوفيتشي إلى أثينا عند دخولها المجال الجوي اليوناني من مقدونيا الشمالية، بحسب ما أفاد المصدر لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن مقاتلتين مجريّتين واكبتا الطائرة في وقت سابق.

وقالت وكالة الأنباء اليونانية الرسمية إن الطائرة حطت في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش وقام فريق متخصص في المتفجرات بتفتيشها. وتم نشر قوات خاصة في المطار حيث هبطت الطائرة.

ولم يعرف على الفور الجهة التي أعلنت عن وجود قنبلة على متن الطائرة.