اندماج شركتي تأمين في الإمارات

أعلنت شركتا التأمين “الوطنية للتأمين على الحياة والعام” و”رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط” اندماج عملياتهما في كيان واحد تحت العلامة التجارية الجديدة “ليـڤا”، في خطوة مهمة تهدف إلى الارتقاء بقطاع التأمين في المنطقة.

وجاء هذا الاندماج تتويجاً لرحلة التكامل التي انطلقت بين الكيانين في تموز / يوليو 2022 لتحقيق طموحهما المشترك في بناء شركة تأمين متعددة المنتجات والخدمات التأمينية في المنطقة، تقدم لعملائها مزايا فريدة، وتحقق لمساهميها عائدات مستدامة ومجدية.

وسيُطبق التغيير في هوية العلامة التجارية على شركات “مجموعة الوطنية للتأمين على الحياة والعام”، بما في ذلك “رويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط” و”شركة التأمين الأهلية” في دولة الإمارات وعُمان والسعودية والبحرين والكويت. ومن المقرر أن تظهر العلامة المرئية الجديدة “ليـڤا”، والتي يطغى عليها اللونان البرتقالي والأبيض المُفعمان بالحياة، على جميع منتجات وفروع ومكاتب الشركات الأربع.

وتتطلع “ليـڤا” إلى البناء على نجاح لشركتي الوطنية للتأمين على الحياة والعام ورويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، والانتقال بالشركة إلى مرحلة جديدة من التميز والإنجازات في مجال تنويع عروضها وتعزيز انتشارها. وستُقدم الشركة مجموعة شاملة ومتكاملة من الحلول المبتكرة والذكية والموثوقة، والتي تجمع بين المعرفة المحلية والخبرات العالمية لحماية جميع جوانب حياة الناس.

وستواصل “ليڤا” كالمعتاد تقديم خدماتها لجميع عملاء شركتي الوطنية للتأمين على الحياة والعام ورويال آند صن أللاينس الشرق الأوسط، وستظل جميع وثائق التأمين الحالية للعملاء على حالها دون تغيير، مع احترام جميع العقود والاتفاقيات السارية مع الموردين والشركاء والوسطاء ومقدمي الخدمات كما كان سابقاً.