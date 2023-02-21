اندماج سي دبليو بي وبيتوشيفيتش غروب لإدارة محافظ الملكية الفكرية

أعلنت “جلف كابيتال“، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في منطقة مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، اليوم أن مجموعة “سي دبليو بي” التابعة لمحفظتها الاستثمارية قد اندمجت مع “بيتوشيفيتش غروب” ليكوّنا معاً شركة إقليمية ضخمة لخدمة وإدارة محافظ الملكية الفكرية للعملاء في عموم المنطقة العربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى.

وانطلاقاً من مكاتبها البالغ عددها 24 مكتباً، ستكون الشركة المدمجة ذات الخدمات المتكاملة في موقع متفرد يؤهلها لتزويد عملائها بالمجموعة الكاملة من خدمات الملكية الفكرية في 52 بلداً التي تقدم فيها خدماتها.

وتعتبر “بيتوشيفيتش” التي تأسست في الستينيات من القرن الماضي ويقع مقرها الرئيسي في لوكسمبورغ، موفراً رائداً لخدمات الملكية الفكرية حيث تقدم خدماتها بالدرجة الأولى في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. ويتمتع فريق “بيتوشيفيتش” الإداري بخبرة كبيرة في مجال الملكية الفكرية حيث تعد الشركة من أبرز موفري خدمات الملكية الفكرية في المنطقة.

وتأتي مبادرة الاندماج هذه نتيجة التوافق الكبير في الثقافة والقيم بين “سي دبليو بي” و”بيتوشيفيتش” وكذلك الرؤية المشتركة لفريقي الإدارة في كلتا الشركتين والهادفة لإنشاء شركة للملكية الفكرية فريدة من نوعها تتسم بقدرات لا مثيل لها من حيث التغطية الجغرافية وعمق المعرفة وجودة الخدمات.

وهذه المبادرة الأخيرة التي قادتها “جلف كابيتال” هي مثال آخر على خبرات”جلف كابيتال” الكبيرة في القطاعات المختلفة وعلى اهتمامها القوي بإدخال التحسينات على مجال التشغيل وتاريخها العريق في إنشاء شركات عالمية رائدة من خلال اعتماد سياسة النمو العضوي والنمو من خلال صفقات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية.

ومنذ تملكها حصة أغلبية في “سي دبليو بي” في عام 2020، عملت “جلف كابيتال” عن كثب مع فريق الشركة الإداري لتحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء من أجل توفير خدمات عالية الجودة تعتمد على التكنولوجيا والعنصر البشري من كبار المدراء إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل. وتهدف عملية اندماج “سي دبليو بي” مع “بيتوشيفيتش” لتزويد العملاء بخدمات متميزة ولا مثيل لها قائمة على الثقة والخبرات المحلية والخدمات الممتازة في عموم الشبكة الواسعة التي تضم 52 بلداً.

الاستثمار في تقنيات جديدة

وصرح سلوبودان بيتوشيفيتش، مؤسس “بيتوشيفيتش غروب” قائلاً :”هذه خطوة تاريخية هامة بالنسبة لمجموعة بيتوشيفيتش بعد أكثر من 60 عاماً في مجال الملكية الفكرية والتي حرصنا خلال الثلاثين عاماً الأخيرة منها على تطوير شبكة ممتازة من الشركات المختصة في مجال الملكية الفكرية. وبصفتنا شركة متفردة ومتخصصة في الملكية الفكرية في مناطق متعددة، نحن واثقون بأننا سنقدم لعملائنا تجربة محسنة وسلسة لتلبية احتياجاتهم في مجال الملكية الفكرية في جميع البلدان التي تقدم فيها الشركة خدماتها والتي يبلغ عددها 52. وقد حصلت الشراكة مع سي دبليو بي وجلف كابيتال نتيجة الرؤية المشتركة التي تجمعنا تجاه المستقبل ونحن متحمسون للفرص التي تنتظرنا لتقديم خدمات مبتكرة لعملاء الشركتين.”

كما صرح حليم شحاده، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة “سي دبليو بي”: “إننا سعداء جداً بنجاحنا في إتمام عملية الاندماج مع بيتوشيفيتش كما أننا تواقون لبدء هذه المسيرة كشركة واحدة. إن صفقة الاندماج هذه ستتيح الموارد التي نحتاج إليها للاستثمار في تقنيات جديدة وتنمية عملياتنا وتغيير الطريقة التي نقدم بها خدماتنا. وهي ستمكننا من إنشاء شركة لا سابق لها للملكية الفكرية تتمتع بتواجد محلي وخبرات في مناطق معقدة والتي تعمل ككيان واحد لتقديم مستوى ثابت من الخدمات عالية الجودة على الرغم من كل التحديات التي تترتب على العمل في المناطق الجغرافية التي سنباشر أعمالنا فيها. وسيستفيد عملاؤنا من تعاملهم مع شركة واحدة تلبي كافة احتياجاتهم في مجال الملكية الفكرية في الـ 52 بلداً التي نغطيها.”

وعلق محمد مدني، المدير العام في “جلف كابيتال”: “إننا فخورون جداً بشراكتنا مع اثنين من أبرز الشخصيات في قطاع الملكية الفكرية هما حليم وسلوبودان في الوقت الذي ننطلق فيه نحو تغيير خدمات الملكية الفكرية في أسواق النمو التي نباشر أعمالنا فيها. وهذا الاندماج الاستراتيجي لشركتين رائدتين في قطاعهما هو استمرار لاستراتيجيتنا التي نعتمدها منذ أمد طويل والقائمة على تملك وتنمية الشركات والاندماج من أجل تطوير شركات عالمية رائدة انطلاقاً من منطقة الخليج. إننا نتطلع لتنفيذ عملية اندماج سلسة بين الشركتين ولتوليد عوامل مشتركة وتكامل كبير ووفورات حجم في المستقبل. وأخيراً، إننا فخورون بشكل خاص بتأسيسنا شركة الملكية الفكرية الجديدة العملاقة هذه انطلاقاً من سوق أبوظبي العالمي الحيوي الذي بات يشكل الخيار الجغرافي الأمثل للشركات العالمية سريعة النمو التي تعمل في الأسواق الناشئة.”