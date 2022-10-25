اندماج جزئي بين بركسم و إن تي سي السعوديتين

أعلنت شركة “بركسم” Brexm السعودية الناشئة المختصة في التقنية الصناعية عن صفقة اندماج جزئي مع “إن تي سي” NTC ، الشركة السعودية التي تتخذ من مدينة الجبيل مقراً وتركز على التوريدات الصناعية للقطاع البحري والطاقة.

وقال عوض القفيلي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “بركسم”: “تعمل بركسم لإحداث ثورة في مجال سلاسل التوريدات لقطاع الطاقة من خلال حلول أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونحن مستمرون في تحقيق أهدافنا للنمو من خلال الدمج بين تقنية وخطط بركسم وإمكانيات ان تي سي وخبرتها المتخصصة في قطاع الطاقة”.

من جانبه، صرح المهندس باسل الحنبلي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “إن تي سي” إن هذا الاندماج سيتيح المجال لشركة “بركسم” الاستفادة المطلقة من قاعدة العملاء لشركة “إن تي سي” وللوصول إلى كبار عملاء الطاقة في المملكة والاستفادة من خبراتها وما تملكه من مخزون كبير للقطع الصناعية الجاهز لعلمية التوصيل للعملاء.

وكانت “بركسم” قد تأسست في بداية 2022 وتعمل على حل مشاكل سلاسل الامدادات لقطاع الطاقة، وسبق لها الإعلان هذا الشهر عن إغلاق جولتها الاستثمارية الأولى.