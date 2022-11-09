سامر باطر by سامر باطر

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اندلاع نيران يجهض مهمة سرية لغواصة نووية بريطانية

سامر باطر by سامر باطر

أجبرت النيران غواصة نووية بريطانية تحمل صاروخين بالستيين من طراز “ترايدنت 2” على إنهاء مهمة سرية للغاية شمال المحيط الأطلسي. كانت السفينة التابعة للبحرية البريطانية “إتش إم إس فيكتورياس” تؤدي مهمة سرية في أعماق المحيط الأطلسي، عندما اشتعلت النيران إثر ماس كهربائي، وأدت إلى إجهاض المهمة السرية.

فئة الغواصة

  • الغواصة “إتش إم إس فيكتورياس” هي غواصة من طراز “فانغارد”، المسلحة بصواريخ نووية.
  • دشنت البحرية البريطانية هذه الغواصة، التي يبلغ وزنها 16 ألف طن، في عام 1993.
  • تمتلك البحرية البريطانية أربعة غواصات فانغارد التي تحمل صواريخ “ترايدنت” البالستية.
  • تبلغ قيمة الغواصة 3 مليارات جنيه استرليني.
  • يشغل الغواصة طاقم من 130 عنصرا.

صعدت الغواصة النووية على الفور إلى السطح عندما أطلق القبطان “إنذار الطورائ”، بعد أن انتشر الدخان السام الكثيف في أرجاء الغواصة. وتمكن طاقم الغواصة، من احتواء الحريق وإخراج الدخان من فتحات الغواصة.

وذكر مصدر من البحرية البريطانية لجريدة “ذا صن“، أن كل عضو من أعضاء البحرية البريطانية يتعين أن يكون مدربًا على مكافحة الحرائق، لنضمن الاستجابة السريعة والفعالة للحوادث سواء في السفن أو الغواصات.

وبعد تقييم الأضرار بالغواصة، قرر القبطان إعادتها إلى القاعدة البحرية في اسكتلندا لتخضع للصيانة.

ولم يصدر بيان حتى الآن لتفسير أسباب الماس الكهربائي أو حجم الأضرار التي لحقت بالغواصة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...