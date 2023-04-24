سامر باطر by سامر باطر

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اندلاع نيران في طائرة “فلاي دبي” لدى إقلاعها من مطار كاتماندو

سامر باطر by سامر باطر

نقلت وكالة إيه.إن.آي للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تذكرها القول إن نيران اشتعلت في طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” لدى إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وإنها تحاول الهبوط في المطار. ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة نقل فيها عن هيئة الطيران المدني النيبالية، أن رحلة فلاي دبي رقم 576 ، (بوينج 737-800) رحلة كاتماندو إلى دبي عادت وأقلعت الآن وتنتقل إلى وجهتها دبي وفقًا لخطة الرحلة.

وتظهر لقطات نشرت على تويتر فيديو يزعم أنه لطائرة فلاي دبي وقد اشتعلت فيها النيران بعد اقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال وكانت تحاول العودة والهبوط في المطار.

وأكد متحدث اسم فلاي دبي

متحدث باسم فلاي دبي أكد قائلا: تعرضت رحلة فلاي دبي رقم FZ 576 القادمة من مطار كاتماندو (KTM) إلى مطار دبي الدولي (DXB) لضربة طائر أثناء إقلاعها من كاتماندو.
بعد اتباع الإجراءات القياسية ، ستواصل الطائرة الرحلة كالمعتاد إلى دبي ومن المقرر أن تهبط في مطار دبي الدولي في الساعة 00:14 بالتوقيت المحلي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...