اندلاع نيران في طائرة “فلاي دبي” لدى إقلاعها من مطار كاتماندو

نقلت وكالة إيه.إن.آي للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصادر لم تذكرها القول إن نيران اشتعلت في طائرة تابعة لشركة “فلاي دبي” لدى إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وإنها تحاول الهبوط في المطار. ونشر مكتب دبي الإعلامي تغريدة نقل فيها عن هيئة الطيران المدني النيبالية، أن رحلة فلاي دبي رقم 576 ، (بوينج 737-800) رحلة كاتماندو إلى دبي عادت وأقلعت الآن وتنتقل إلى وجهتها دبي وفقًا لخطة الرحلة.

وتظهر لقطات نشرت على تويتر فيديو يزعم أنه لطائرة فلاي دبي وقد اشتعلت فيها النيران بعد اقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال وكانت تحاول العودة والهبوط في المطار.

وأكد متحدث اسم فلاي دبي

متحدث باسم فلاي دبي أكد قائلا: تعرضت رحلة فلاي دبي رقم FZ 576 القادمة من مطار كاتماندو (KTM) إلى مطار دبي الدولي (DXB) لضربة طائر أثناء إقلاعها من كاتماندو.

بعد اتباع الإجراءات القياسية ، ستواصل الطائرة الرحلة كالمعتاد إلى دبي ومن المقرر أن تهبط في مطار دبي الدولي في الساعة 00:14 بالتوقيت المحلي.

متحدث باسم فلاي دبي: هبطت رحلة فلاي دبي FZ 576 والقادمة من مطار كاتماندو بأمان في مطار دبي الدولي الساعة 00:11 في التوقيت المحلي بعد تعرضها لاصطدام بطائر أثناء الإقلاع من كاتماندو. قام طاقم الطائرة لدينا والمؤهلون بكفاءة عالية بإجراءات العمليات التشغيلية القياسية وواصلت الرحلة… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 24, 2023

#Nepal #UAE : Video reportedly of Flydubai plane that caught fire upon⁰taking off from Kathmandu airport in Nepal & is trying to⁰make landing at airport pic.twitter.com/1eXsPHu8zP — sebastian usher (@sebusher) April 24, 2023