اندلاع حريق في ناطحة سحاب بهونغ كونغ

اشتعلت نيران في منطقة تسوق ضمن موقع بناء ناطحة سحاب في هونغ كونغ مساء أمس الخميس ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء وفقا لسلطات المدينة.

واندلع الحريق في منطقة تسيم شا تسوي التجارية والسياحية المزدحمة على الواجهة البحرية ولم ترد الجمعة أنباء عن وقوع ضحايا وفق ما ذكرت الحكومة.

وأفاد شهود من رويترز أن النيران اجتاحت عددا من الطوابق العليا بالمبنى، وتسبب الحطام المتساقط في اندلاع حرائق أصغر في المباني المجاورة.

وقال كيونج ساي-مينج، نائب رئيس الإطفاء في هونج كونج، للصحافيين إن 250 من رجال الإطفاء والمنقذين كافحوا الحريق طوال الليل حتى تمكنوا من إخماده في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوبه.

والمبنى عبارة عن مشروع من 42 طابقا من تنفيذ إمباير جروب ليضم نادي البحارة في المدينة وفندقا، وذلك وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

NOW – Skyscraper under construction on fire in Hong Kong.pic.twitter.com/AvoeElDguc — Disclose.tv (@disclosetv) March 2, 2023