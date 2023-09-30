سامر باطر by سامر باطر

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اندلاع حريق في خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا

سامر باطر by سامر باطر

أشارت تقارير صحفية إلى اندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفط روسي في إيفانو-فرانكيفسك غرب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ السبت.

ونقلت أ ف ب عن خدمة الطوارئ الأوكرانية أنه “في الساعة الخامسة مساء (14,00 ت غ) انفجر خط أنابيب نفط (قطره 150 ملم) قرب قرية ستريمبا في منطقة نادفيرنا”.

وانتشرت لقطات لم يتم التحقق منها وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيها سحب دخان أسود كثيف تتصاعد فوق ما بدا أنها قرية.

وأضافت أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع. ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي. وتابعت خدمات الطوارئ “تعمل فرق الإسعاف في المكان”.

يذكر أنه رغم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إلا أن  أوكرانيا تواصل التغاضي عن ضخ النفط والغاز الروسي في أنابيب تعبر أراضيها لخدمة جيرانها الأوروبيين – مما يدر إيرادات لكييف وموسكو. 

طالب مسؤولون أوكرانيون كبار شركاءهم الغربيين بفرض عقوبات أكثر صرامة وقطع جميع العلاقات الاقتصادية تقريبا مع روسيا، قائلين إنه “يجب بذل المزيد من الجهد” لشل آلة الحرب في موسكو. ولكن بقدر ما قد يبدو الأمر سريالياً، فإن أوكرانيا تصر على أنها ليس لديها أي خيار فعلياً سوى الحفاظ على صفقاتها التجارية الخاصة، وقد مارست الضغوط من أجل الحفاظ عليها، بحجة أنها توفر بعض النفوذ على الكرملين وتساعد في تقييد المكان الذي ينفذ فيه الجيش الروسي الضربات الجوية. 

هناك العديد من أنابيب النفط والغاز الروسية التي لا يزال يتدفق فيها النفط الخام والغاز عبر أوكرانيا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...