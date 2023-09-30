اندلاع حريق في خط أنابيب نفط في غرب أوكرانيا

أشارت تقارير صحفية إلى اندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفط روسي في إيفانو-فرانكيفسك غرب أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بحسب ما ذكرت خدمات الطوارئ السبت.

ونقلت أ ف ب عن خدمة الطوارئ الأوكرانية أنه “في الساعة الخامسة مساء (14,00 ت غ) انفجر خط أنابيب نفط (قطره 150 ملم) قرب قرية ستريمبا في منطقة نادفيرنا”.

وانتشرت لقطات لم يتم التحقق منها وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيها سحب دخان أسود كثيف تتصاعد فوق ما بدا أنها قرية.

Можливо, що і підклала вибухівку російська агентура, там їх церков завались

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Момент вибуху на нафтопроводі в Івано-Франківській області

Пожежу загасили, 6 постраждалих, без жертв#RussiaIsATerroristState #RussiaUkraineWar #StopRussia #StandWithUkraine #Украина #Ukraine pic.twitter.com/cuJhPfQC1C — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) September 30, 2023

وأضافت أن الحادث أدى إلى تسرب نفطي على مساحة 100 متر مربع. ولم يتضح على الفور سبب الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى وقوع انفجار قوي. وتابعت خدمات الطوارئ “تعمل فرق الإسعاف في المكان”.

يذكر أنه رغم الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا إلا أن أوكرانيا تواصل التغاضي عن ضخ النفط والغاز الروسي في أنابيب تعبر أراضيها لخدمة جيرانها الأوروبيين – مما يدر إيرادات لكييف وموسكو.

طالب مسؤولون أوكرانيون كبار شركاءهم الغربيين بفرض عقوبات أكثر صرامة وقطع جميع العلاقات الاقتصادية تقريبا مع روسيا، قائلين إنه “يجب بذل المزيد من الجهد” لشل آلة الحرب في موسكو. ولكن بقدر ما قد يبدو الأمر سريالياً، فإن أوكرانيا تصر على أنها ليس لديها أي خيار فعلياً سوى الحفاظ على صفقاتها التجارية الخاصة، وقد مارست الضغوط من أجل الحفاظ عليها، بحجة أنها توفر بعض النفوذ على الكرملين وتساعد في تقييد المكان الذي ينفذ فيه الجيش الروسي الضربات الجوية.

هناك العديد من أنابيب النفط والغاز الروسية التي لا يزال يتدفق فيها النفط الخام والغاز عبر أوكرانيا.