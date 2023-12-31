قال خفر السواحل الأمريكي يوم السبت إن سفينة شحن كبيرة يشتعل فيها حريق ببطاريات أيون الليثيوم تم احتجازها على بعد ميلين (3.22 كيلومتر) قبالة شاطئ أحد موانئ ألاسكا كإجراء احترازي بينما تُبذل الجهود لإطفاء النيران.

وقالت منطقة ألاسكا التابعة للحارس في بيان، إنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 19 فردًا على متن السفينة Genius Star XI، التي كانت تحمل شحنة من بطاريات الليثيوم أيون عبر المحيط الهادئ، من فيتنام إلى سان دييغو.

وقال متحدث باسم مجموعة ويزدوم مارين المالكة للسفينة في بيان، إن الحريق بدأ يوم عيد الميلاد في عنبر الشحن رقم 1. أطلق الطاقم مادة ثاني أكسيد الكربون في المخزن وقام بأغلاقه بسبب مخاوف من حدوث انفجار.

وأبلغ أفراد السفينة خفر السواحل في وقت مبكر من صباح الخميس بشأن الحريق. وقال خفر السواحل إنه حول مسار سفينة الشحن التي يبلغ طولها 410 أقدام (125 مترًا) إلى دوتش هاربور، أحد أكثر موانئ الصيد ازدحامًا في البلاد ويقع في أونالاسكا، وهو مجتمع جزر ألوشيان على بعد حوالي 800 ميل (1287 كيلومترًا) جنوب غرب أنكوريج.

وقال خفر السواحل إن فريقًا من خبراء مكافحة الحرائق البحرية أجرى في وقت متأخر من يوم الجمعة تقييمًا للسفينة ولم يعثر على أي علامات تشوه هيكلي أو تقرحات خارج منطقة الشحن. وقال ساليرنو إن هذا الفريق لا يزال على متن السفينة لتقييم الوضع. وقالت المجموعة في بيان إن خبيرًا عينته مجموعة ويزدوم مارين ومقرها تايبيه في تايوان “يعمل بجد لوضع خطط طوارئ، والترتيب لفريق مكافحة الحرائق، والتأكد من وجود المعدات اللازمة”. وسيقوم خفر السواحل بالتحقيق في أسباب الحريق. غادرت السفينة Genius Star XI فيتنام في 10 ديسمبر في طريقها إلى Dutch Harbour، وفقًا لموقع Marine Traffic. وتبحر السفينة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 13000 طن (11793 طنًا متريًا) تحت علم بنما.

يذكر أن اشتعال بطاريات الليثيوم أيون يتسبب في اندلاع حرائق خطرة ترتفع فيها درجات الحرارة بسرعة مما يصعّب إخمادها وتطلق غازات سامة. وتندلع الحرائق بالبطاريات عادة نتيجة السخونة الزائدة أو تعرضها للتلف والثقب أو بسبب عيوب التصنيع وأحيانا بسبب رميها بالقمامة وضغط شاحنة القمامة للحمولة.

Throw lithium-ion (li-ion) batteries in with other trash, causes fires.



There were 12,765 fires attributed to li-ion batteries mixed with trash in 2020 in Japan.



[? trucknakanohito]pic.twitter.com/wOE74mWBfO — Massimo (@Rainmaker1973) December 27, 2023

A large cargo ship carrying burning lithium-ion batteries is being kept 2 miles offshore of an Alaska port as a precaution while efforts are undertaken to extinguish the flames, the US Coast Guard said Saturday. Via @AP https://t.co/JiFbDR1jRw — Bloomberg (@business) December 30, 2023