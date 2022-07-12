سامر باطر by سامر باطر

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انخفاض الذهب إلى أدنى مستوى منذ 9 أشهر مع تحول المستثمرين إلى الدولار كملاذ

سامر باطر by سامر باطر

يتواصل هبوط سعر الذهب حيث ارتفع الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي قد تؤثر على حجم رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من تسعة أشهر بعد أن سجل انخفاضًا أسبوعيًا رابعًا يوم الجمعة وتراجعت الأسعار أكثر يوم الاثنين ، وتحول المستثمرون القلقون بشأن احتمالية حدوث تراجع اقتصادي عالمي إلى الدولار ، الذي ارتفع أكثر من 2٪ هذا الشهر بحسب بلومبرغ.

انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5٪ إلى 1725.05 دولارًا للأوقية في الساعة 9:14 صباحًا في سنغافورة ، بعد انخفاضه بنسبة 0.5٪ في الجلسة السابقة ، وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2٪ عقب مكاسبه بنسبة 1٪ ، وتراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...