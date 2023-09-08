السعودية.. انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 35%

تمكنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية من خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 35% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأسهمت الإدارة في خفض وفيات الحوادث المروية في المملكة بتتبع ورصد المواقع التي تكثر فيها الحوادث وتصنيفها بـ “نقاط سوداء”.

وعملت الإدارة على تفعيل الحلول الضبطية لخفض وفيات حوادث الطرق، منها الرصد الآلي للمواقع الخطرة، والجهود الميدانية من رجال المرور، سواء الدوريات السرية أو النقاط الأمنية ونقاط التهدئة، وغيرها من الحلول المؤقتة والمستدامة، حيث ارتفع مستوى تنفيذ نظام المرور باستخدام التقنية المتطورة عن طريق أتمتة الرصد والضبط الآلي للمخالفات المرورية ورفع مستوى الضبط والوعي المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ لقائد المركبة.

وساعد ارتفاع مستوى مهارات قيادة المركبات في خفض وفيات الحوادث المرورية، ورفع معدلات السلامة المرورية عن طريق تطبيق مهارات تعليمية تدريبية في مدارس تعليم القيادة البالغة 32 مهارة في ميادين المدارس بما يحقق رفع الجودة التدريبية للمنتسبين لها وتحديث المناهج وطرق التعليم دوريا.

#المرور_السعودي يسهم في خفض وفيات حوادث الطرق بالمملكة بنسبة (35%) والاقتراب من المعدل العالمي، برصد وتتبع "النقاط السوداء" فيها.#السلامة_المرورية pic.twitter.com/p9mBDxd2CS — المرور السعودي (@eMoroor) September 7, 2023