انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1 بالمئة للربع الأول



أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) اليوم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2022م.

ووفقًا لنتائج هذه النشرة فقد انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين حيث بلغ (10.1%) للربع الأول من عام 2022م مقارنةً بـ 11.0% في الربع الرابع من عام 2021م, وانخفض معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) إلى (6.0%) مقارنةً بـ 6.9% في الربع الرابع من عام 2021م, كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الأول من عام 2022م ليصل إلى (20.2%) مقارنةً بـ (22.5%) في الربع السابق، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الأول من عام 2022م ليبلغ (5.1%) مقارنةً بـ (5.2%) في الربع السابق بحسب وكالة الانباء السعودية.

وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في الربع الأول من عام 2022م انخفاض معدل المشاركة في سوق العمل لإجمالي السكان ( السعوديين وغير السعوديين) ليبلغ (60.4%) مقارنةً بـ (61.5%) في الربع الرابع من عام 2021م, إضافةً إلى انخفاض معدَّل المشاركة لإجمالي السعوديين للربع الأول من عام 2022م ليصل إلى (50.1%) مقارنةً بـ (51.5%) في الربع السابق.

وأفادت نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2022م انخفاض معدل المشاركة للسعوديات للربع الأول من عام 2022م ليبلغ (33.6%) مقارنةً بـ (35.6%) في الربع السابق، إضافةً إلى انخفاض معدل المشاركة للسعوديين الذكور للربع الأول من عام 2022م حيث وصل إلى (66.0%) مقارنةً بـ (66.8%) في الربع السابق.

وأشارت الهيئة العامة للإحصاء إلى أن نشرة سوق العمل تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة العربية السعودية من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة العربية السعودية، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل كمعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة، ومعدَّلات التشغيل وغيرها.

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