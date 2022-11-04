انخفاض مؤشر أسعار الغذاء في أكتوبر

نشرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، نتائج مؤشر أسعار الغذاء لشهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، التي أظهرت تراجعاً طفيفاً في الأسعار بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر الماضي بلغ 0.1 نقطة، على الرغم من ارتفاع اسعار الحبوب بواقع 4.4 نقاط.

وتراجع مؤشر أسعار الغذاء إلى 135.9 في الشهر الماضي، بعدما كان 136 نقطة في الشهر الأسبق، كما تراجع 23.8 نقطة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في آذار/مارس.

كم انخفض سعر السلع الغذائية؟

أبرز تقرير الفاو، تراجع أسعار السلع الأساسية الأكثر تداولاً حول العالم بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر والتي جاءت كالتالي:

اللحوم: من 120.1 نقطة إلى 118.4

منتجات الألبان: 142.6 نقطة إلى 140.1

الزيوت والدهون: 152.6 نقطة إلى 150.1

السكر: 109.7 نقاط إلى 109

ارتفاع أسعار الحبوب

وشهد مؤشر الحبوب ارتفاعاً بنسبة 3 %، إذ كان في أيلول/سبتمبر 147.9 نقطة وأصبح في تشرين الأول/أكتوبر 152.3 نقطة مع صعود سعر القمح 3.2 % وأسعار الأرز العالمية بنسبة 1 %.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في عام 2022 إلى 2.764 مليار طن من 2.768 مليار في السابق. وهذا يقل بنسبة 1.8 % عن تقديرات الإنتاج في 2021.