بعد تصريحات السيسي.. انخفاض العقود الآجلة للجنيه المصري

أنهت العقود الآجلة للجنيه المصري -أجل 12 شهراً- تعاملات الأسبوع تحت مستوى 40 جنيه للدولار لليوم الثالث على التوالي بعد أن ظلت فوق هذا المستوى لأكثر من شهرين ونصف الشهر.

وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز أنه بنهاية تعاملات الجمعة، وصلت العقود الآجلة لمستوى 39.98 جنيه للدولار، بحسب بيانات السوق.

ويأتي هذا عقب تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، شكك فيها في جدوى تحرير سعر الصرف الرسمي، وتحدث عن صعوبة تحمل المصريين لخفض جديد في سعر الجنيه لما قد يسببه ذلك من ارتفاع في الأسعار.

وكانت العقود الآجلة بلغت مستويات قياسية مع زيادة الضغوط على مصر ومطالبات دولية للحكومة بضرورة خفض الجنيه وجذب تدفقات دولارية من بيع أصول، ووصلت العقود الآجلة إلى مستوى 40 جنيه نهاية مارس/آذار الماضي، قبل أن ترتفع لأعلى مستوى تاريخي عند 44.45 جنيه في 25 أبريل/نيسان الماضي.

ولا تزال مصر تنتظر المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي وقعته في ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بقيمة 3 مليار دولار، لم تحصل منه سوى على شريحة واحدة، بينما تبقى الشريحة الثانية رهن المراجعة التي كان مقرر لها منتصف مارس/آذار الماضي.

ويطالب الصندوق مصر بتطبيق سعر صرف مرن وإفساح المجال للقطاع الخاص، لكن السلطات ترى أنها تطبق سعر صرف مرن للدولار بعد أن سمحت بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50 بالمئة.

ويتداول الدولار حالياً بالسوق المحلي الرسمي عند مستوى 30.95 جنيه للدولار الواحد، بينما يصل سعره في السوق الموازية إلى نحو 40 جنيه.