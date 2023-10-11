انخفاض عدد طائرات بوينغ المسلّمة للشهر الثالث توالياً

أعلنت شركة “بوينغ” أنها سلمت 27 طائرة تجارية خلال أيلول/سبتمبر الماضي، ليتواصل عدد الطائرات المسلّمة بالانخفاض للشهر الثالث على التوالي، فيما يهدد خلل تصنيع أهداف التسليمات السنوية للشركة.

وقالت الشركة في بيان لها نقلته وكالة “بلومبرغ” إنها سلمت 15 طائرة من طراز “ماكس” الشهر الماضي، و70 طائرة من عائلة “737” في المجمل خلال الربع الثالث.

224 طلبية طائرات

تحسن أداء مبيعات “بوينغ”، حيث تمتلك الشركة 224 طلبية طائرات، مقابل إلغاء 10 طلبيات في سبتمبر.

وتسببت العيوب التي اكتشفتها شركة “سبيريت إيروسيستمز”، في عرقلة جهود “بوينغ” لتسريع وتيرة العمليات بمصانعها، في وقت يطلب فيه عملاؤها طائرات جديدة.

وتحتاج “بوينغ” لشحن 38 طائرة من طراز “737” كل شهر في الربع الأخير من 2023، حتى تصل إلى الحد الأدنى من هدفها المتمثل في تسليم ما بين 400 و450 من الطائرات ضيقة البدن هذا العام.

ذكرت “جيفريز” وهي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال في تقريرها، نقلاً عن معلومات السوق من شركاء تحليلات قطاع الطيران، إن 22 طائرة من طراز “737” أحادية الممر سُلّمت من المنشأة التابعة لـ”بوينغ” بمنطقة سياتل في أيلول/سبتمبر، بانخفاض عن 31 طائرة في آب/أغسطس الماضي.

وسلّمت الشركة 10 طائرات من طراز “787 دريملاينر”، وهو أعلى إجمالي شهري في 2023.

وارتفع إجمالي الطلبيات، منذ بداية العام حتى تاريخه، إلى 848 طلبية، ما رفع حجم السجل المتراكم لدى “بوينغ” إلى 5172 طلبية.