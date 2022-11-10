انخفاض طفيف للدولار مقابل الليرة اللبنانية

أعلن مصرف لبنان المركزي، الخميس، أن حجم التداول على منصة صيرفة (Sayrafa) بلغ 35 مليون دولار أمريكي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وطالب البنك المصارف ومؤسسات الصرافة بالاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

وفي السوق الموازية سجّل سعر صرف الدولار صباحاً بين 39,400 ليرة للشراء و 39,500 ليرة للبيع.

فيما أغلق مساء الأربعاء على 39500 ليرة للشراء و39600 ليرة للبيع، مقابل الدولار الواحد.