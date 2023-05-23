انخفاض جديد في قيمة الليرة السورية

ترتفع أسعار العملة الأمريكية في سوريا بوتيرة غير مسبوقة بشكل شبه يومي لتسجل صباح كل يوم جديد رقماً قياسياً جديداً جراء سياسات مصرف سورية المركزي ما يعني بالنتيجة مزيداً من التضخم ومزيداً من اتساع شرائح الفقراء والجائعين في البلد الذي أنهتكه الحرب على مدى 12 سنة.

وحدد مصرف سورية المركزي، اليوم الثلاثاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8456.10 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان مصرف سورية المركزي حدد، يوم الأحد الماضي، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8000 ليرة للدولار الواحد، و8645.60 ليرة سورية لليورو الواحد.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة خلال الساعات المقبلة.

وتعد هذه الانخفاضات لليرة السورية من قبل مصرف سوريا المركزي الأولى من نوعها من حيث عدد المرات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويأتي ذلك في ظل سياسات اقتصادية ومالية حكومية متخبطة تعكس مصالح فئة ضيقة جداً من السوريين، حيث تعتمد دمشق في معظم تعاملاتها على الدولار الأمريكي الذي يعد حجر الزاوية للعقوبات الغربية بقيادة واشنطن التي تستعمل عملتها كرأس حربة لفرض العقوبات على سوريا التي تشهد حرباً منذ بداية 2011.

ويعتمد معظم السوريون على السوق السوداء؛ حيث ترسل حوالاتهم من الخارج إلى شركات ومكاتب صيرفة في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا؛ حيث تسيطر الإدارة الذاتية الكردية والاحتلال الأمريكي، ولتقوم تلك المكاتب والشركات بدورها في تحويل الحوالات الخارجية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

ويعاني السوريون من تفاوت كبير بين الدخل والإنفاق ومن مستويات فقر غير مسبوقة، في ظل تداعيات الحرب المستمرة منذ العام 2011 والعقوبات الغربية والفساد المستشري الذي ازداد عمودياً وأفقياً خلال سنوات الحرب السورية.