

شهدت منصات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تداول العديد من المعلومات غير الرسمية عن انخفاض أسعار تكلفة بوليصة التأمين على المركبات خلال الأشهر القادمة واحتمالية وجود عروض تقدم خصومات متنوعة للمستفيدين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.

حول حقيقة هذه المعلومات، قال لـ”أريبيان بزنس” عادل العيسى متحدث قطاع التأمين في السعودية، “نتوقّع العديد من الأمور بعد صدور قرار الرصد الآلي لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، ومن ضمن هذه الأمور المتوقعة انخفاض في أسعار وثائق تأمين المركبات”.

وأضاف : أيضاً نشهد الآن إطلاق مبادرات إيجابية مثل الخصم على وثائق تأمين المركبات من طرف شركات التأمين لتشجيع المجتمع على شراء وثائق تأمين المركبات.



وأوضح العيسي أنه في المبدأ، كلما ارتفعت نسبة حاملي وثائق تأمين المركبات، كلما انخفضت أسعار وثائق التأمين، نظرا لأن مفهوم التأمين قائم على مبدأ الأعداد الكبيرة.





وحول تفاوت أو تباين أسعار تأمين المركبات بين النساء والرجال، قال متحدث قطاع التأمين: يجب أن نوضح هنا أن التباين الذي تتم ملاحظته في أسعار شركات التأمين يعتمد اعتمادا مباشرا على عدة عوامل ترتكز على خبرة قائد المركبة، وعمره، وحجم مطالباته السابقة، وسياسة الشركة التسويقية.





كما أكد أن شركات التأمين تلتزم بالأطر النظامية والرقابية المعتمدة من قبل البنك المركزي، والمتوافقة مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المنافسة العادلة والشفافة وحماية المستفيد، مع زيادة الوعي بأهمية التأمين وفوائده لدى أفراد المجتمع وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المؤسسات وقطاع التأمين في الجوانب الفنية المتخصصة وتحسين إجراءات العمل في المؤسسات والقطاع.