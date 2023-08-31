السعودية: انخفاض الصادرات غير النفطية 25.9% في الربع الثاني

سجلت الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية انخفاضاً خلال الربع الثاني للعام 2023 بنسبة 31.8% بالمقارنة مع الربع الثاني للعام 2022؛ بقيمة 136.2 مليار ريال (36.27مليار دولار)؛ نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية .

وبلغت قيمة صادرات المملكة السلعية؛ وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء الشهري، الصادر اليوم الخميس، 291.6 مليار ريال ( 77.66 مليار دولار) في الربع الثاني للعام الجاري، مقابل 427.8 مليار ريال( 114 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الماضي.

سبب انخفاض الصادرات غير النفطية

وأوضحت الهيئة أن الانخفاض في الصادرات غير النفطية جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 113.9 مليار ريال، بنسبة 33.4% ، إذ بلغت 227.7 مليار ريال خلال الربع الثاني للعام 2023، مقابل 341.6 مليار ريال في الربع المقارن للعام 2022.

في حين انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 79.9% في الربع الثاني 2022 إلى 78.1 % في الربع نفسه من العام الحالي، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر الربع الأول للعام الجاري بمقدار 23.8 مليار ريال بنسبة 7.6%.

وأضاف تقرير الهيئة أن الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) سجلت انخفاضاً بنحو 25.9% على أساس سنوي، لتبلغ خلال الربع الثاني للعام الجاري نحو 63.9 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي، كما انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 30.8% ، كما انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى مانسبته 1.1% في نفس الفترة.

وانخفضت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بمقدار 5.7 مليار ريال وبنسبة 8.2% بالمقارنة مع الربع الأول للعام 2023.

أما على صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2% بمقدار 3.5 مليار ريال، إذ بلغت 178.9 مليار ريال مقابل 175.4 مليار ريال في الربع الثاني للعام الماضي، فيما انخفضت قيمة الواردات بالمقارنة على أساس ربع سنوي، بمقدار 15.2 مليار ريال وبنسبة 7.8%.

وتراجع حجم التجارة الدولية للسعودية خلال الربع الثاني 2023 بنسبة 21.9% إلى نحو 471 مليار ريال، مقابل 603 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.

وحققت المملكة فائضاً تجارياً بقيمة 113 مليار ريال في الربع الثاني 2023، مقابل 253 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022.