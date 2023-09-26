أسواق الأسهم الخليجية تتراجع متأثرة بانخفاض أسعار النفط

في ظل تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسعار النفط وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وفقاً لـ رويترز.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، إذ هبط خام برنت 1.2 بالمئة إلى 92.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش.

ونزل مؤشر الأسهم في دبي 0.7 بالمئة مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.6 بالمئة وانخفاض سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 0.8 بالمئة.

وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.1 بالمئة وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.8 بالمئة.

ونزل مؤشر سوق أبوظبي 0.4 بالمئة، متأثرا بخسارة سهم العالمية القابضة 0.4 بالمئة وتراجع سهم ألفا ظبي القابضة 1.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر السعودية 0.3 بالمئة مع انخفاض سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1.1 بالمئة وبنك الأول 1.9 بالمئة.

ومن بين الأسهم المتراجعة سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية الذي نزل 0.8 بالمئة وبنك الرياض الذي خسر 1.1 بالمئة.

وفي قطر لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر، إذ حدت الخسائر في القطاع المالي والمرافق من المكاسب في قطاعي الصناعة والطاقة.

وارتفع سهم صناعات قطر 0.6 بالمئة وسهم الملاحة القطرية 1.2 بالمئة، في حين تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.4 بالمئة وهبط سهم بنك الدوحة 1.4 بالمئة.

وقد وجهت نبرة التشديد النقدي من المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي رسالة إلى الأسواق مفادها أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي، نظرا لأن معظم العملات في المنطقة مرتبطة بالدولار.