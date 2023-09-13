انخفاض أسعار الذهب في السعودية

انخفضت أسعار الذهب بالمملكة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (201.54) ريال، مقارنة مع نحو (202.76) بإغلاق أمس الثلاثاء.



و بحسب الخبراء تؤدي مجموعة من العوامل إلى التأثير على أسعار الذهب في السوق السعودية، مما يعني فرصة مناسبة للشراء، ومن تلك الأسباب، ارتفاع أسعار النفط و العقارات، الأوضاع المحلية، و النمو الاقتصادي، بجانب شراء الأسهم العالمية أو بسبب الطلب والعرض.

فالعلاقة بين أسعار النفط والذهب علاقة عكسية، فكلما دلت مؤشرات أسواق النفط وشركاته في المملكة، مثل: أرامكو، على ارتفاع في أسعار النفط بسبب حدث معين، أو حتى بسبب زيادة الطلب عليه، فهذا يعني في المقابل انخفاضا على سعر الذهب.

في حين العقارات في المملكة لها ارتباطا وثيقا بأنواع الاستثمار الأخرى، حيث يؤدي زيادة الطلب على العقارات من أراضٍ ومنازل وغيرهما إلى قلة الطلب على الذهب، وبالتالي انخفاض سعره.

و تظهر مؤشرات حركة أسعار الذهب، أن سعر الجرام عيار 24 نحو (230.33) ريال، وعيار 22 نحو (211.13) ريال، وعيار 18 نحو (172.75) ريال، كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,934.76) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,026.89) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,211.15) ريال.



وعودة للأسباب المؤدية إلى انخفاض سعر الذهب، فهناك حالة تسجيل نمو أو انتعاش في القطاع الاقتصادي في المملكة، فإننا نكون أمام حركة ركود على حركة الطلب على الذهب في السوق السعودية.