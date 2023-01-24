انخفاض أسعار الحديد في السعودية حتى 376 ريال للطن

أكد تقرير حديث أن أسعار الحديد في السعودية انخفضت خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 حوالي 376 ريالاً (100 دولار) للطن الواحد لبعض أنواعه في حين بلغ انخفاض متوسط أسعار الطن 250 ريالاً (66 دولار) على المستوى السنوي وبانخفاض نسبي يصل إلى 7 بالمئة.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية، ليل الأحد الماضي، أن أسعار الحديد استمرت في الانخفاض على المستوى الشهري مع مواصلة الحديد في خفض أسعاره بعد حوالي عامين من الارتفاع شبه المستمر.

وبلغ متوسط سعر طن الحديد 3.327.76 ريالاً للطن خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 مقارنة بحوالي 3.578.05 في ديسمبر/كانون الأول 2021، كما انخفض سعر الحديد من 3.402.80 في نوفمبر/تشرين الأول 2022 بانخفاض شهري بلغ 2.2 بالمئة.

وسجلت أسعار منتجات الحديد انخفاضاً سنوياً تراوح بين 10.34 بالمئة و7.77 بالمئة باستثناء حديد تسليح 6 مم وطني الذي ارتفع بنسبة 0.29 بالمئة حيث ارتفع من 4.282.66 في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 4.295.15 في ديسمبر/كانون الأول 2022، وسجل حديد تسليح 8 مم وطني أدنى انخفاض بنسبة 10.34 بالمئة منخفضاً من 3.639.91 ريال إلى 3.263.72 ريال، كما انخفض حديد تسليح 10 مم وطني بنسبة 9.16 بالمئة، وحديد تسليح 12 مم وطني 7.82 بالمئة، وانخفض حديد تسليح 14 مم وطني 7.77 بالمئة، وحديد تسليح 16 مم وطني 7.85 بالمئة، وحديد تسليح 18 مم وطني 7.84 بالمئة.

وعلى المستوى الشهري، انخفضت أسعار طن الحديد حوالي 75 ريالاً لمتوسط الأسعار وبانخفاض 2.2 بالمئة حيث تفاوتت نسب الانخفاض بين 3.14 بالمئة و 2.61 بالمئة باستثناء حديد تسليح 6 مم وطني الذي ارتفع بنسبة 0.71 بالمئة من 4.265.03 في نوفمبر/تشرين الأول إلى 4.295.15 في ديسمبر/كانون الأول، في حين ارتفع حديد تسليح 8 مم وطني بنسبة 2.61 بالمئة، أما حديد تسليح 10 مم وطني فشهد أدنى انخفاض على المستوى الشهري وبنسبة 3.14 بالمئة، وانخفض حديد تسليح 12 مم وطني بنسبة 2.85 بالمئة، وحديد تسليح 14 مم وطني 2.85 بالمئة، وانخفض حديد تسليح 16 مم وطني 2.80 بالمئة، وحديد تسليح 18 مم وطني 2.78 بالمئة.