مويضي المطيري by مويضي المطيري

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انخفاض أرباح “تداول” لـ196 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023

أرباح الربع الثاني 105.2 مليون ريال (-24%)

مويضي المطيري by مويضي المطيري

انخفضت أرباح شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تعمل بمجال توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية إلى 196 مليون ريال بنهاية عام 2023 بنسبة قدرها 30%، مقارنة بأرباح 278.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

فيما انخفت أرباح ة “تداول” في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 23.6% إلى 105.2 مليون ريال، مقابل 137.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم (الأحد)، أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتصل إلى 252.0 مليون ريال مقارنةً بـ 298.1 مليون ريال في العام السابق، وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 168.1 مليون ريال مقارنةً بـ 159.8 مليون ريال في العام السابق.


وأضافت أن الأرباح من الأنشطة غير التشغيلية ارتفعت بنسبة 113.8% على أساس سنوي لتصل إلى 33.4 مليون ريال مقارنةً بـ 15.6 مليون ريال في العام السابق، كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 34.4% على أساس سنوي لتصل إلى 102.3 مليون ريال مقارنةً بـ 156.0 مليون ريال في العام السابق.

وأبانت أن إجمالي الربح انخفض بنسبة 22.9% على أساس سنوي ليصل إلى 152.5 مليون ريال مقارنة بـ 197.7 مليون ريال في العام السابق، مشيرة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بعد الزكاة ليبلغ 105.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023م، بارتفاع وقدره 15.9% على أساس ربع سنوي مقارنةً بـ 90.8 مليون ريال في الربع السابق.

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