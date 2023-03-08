مصر.. انحراف قطار يؤدي إلى مقتل شخصين واصابة 16 اخرين

قتل شخصان وأصيب 16 آخرون بجروح في حادث خروج قطار عن سكته بعد اصطدامه بحاجز الحماية في محافظة القليوبية بدلتا النيل شمال القاهرة مساء الثلاثاء، وفقا لوكالة “فرانس برس“.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن سائق القطار تجاوز إحدى الإشارات وأكمل مسيره ليسلك طريق السكة المنتهية ويصطدم بحاجز حماية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن “الحصيلة المبدئية للإصابات تشير إلى حالتي وفاة” و16 جريحا.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان أنه في أثناء دخول قطار الركاب بمحطة قليوب بالقليوبية “تجاوز السائق السيمافور (إحدى وسائل الإشارات) المغلق واستمر بالمسير، ما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية”.

وأضافت: “نتج عن ذلك خروج الجرار والعربة الأولى عن القضبان”، مشيرة إلى أن “الإصابات حدثت لأفراد كانوا متواجدين خارج العربة الأولى للقطار، ويستقلون القطار بين العربة والجرار”.

وقرر النائب العام المصري حمادة الصاوي، بحسب بيان رسمي، “تشكيل فريق للتحقيقِ في واقعة اصطدامِ قطار قليوب”.

وأظهرت الصور الأولية الملتقطة للحادث عربة الجرار والعربة الأولى من القطار في وضعية مائلة عن المسار نتيجة الاصطدام.

وظهرت في الصور رافعة كبيرة تحاول إعادة وضع العربتين على القضبان.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان لمجلس الوزراء، “حصول أسرة كل متوف بسبب الحادث على 100 ألف جنيه (حوالي 3254 دولارا)”.

وأضافت الوزارة أنه في حالات الإصابات التي قد تتسبب بـ”عجز كلي”، سيتم صرف المبلغ نفسه.

حوادث القطارات تتكرر في مصر

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأساوية بسبب حال الفوضى التي تعم الطرقات، وتقادم العربات، وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيدة ومراقبة كافية.

وعادة ما تنسب حوادث القطارات لأخطاء فردية أو مشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة.

وفي نيسان/أبريل 2021، قرر وزير النقل المصري اللواء كامل الوزير إقالة رئيس هيئة سكك الحديد بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 40 قتيلا.

وأكثر الحوادث حصدا للأرواح في مصر سجلت عام 2002، عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.