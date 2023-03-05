سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

انحراف قطار ثان بمواد خطرة وتدهور عرباته في ولاية أوهايو

سامر باطر by سامر باطر

وقع أمس حادث انحراف قطار شحن محمل بمواد خطرة عن مساره وتدهورت 20 lk عربات قطار الشحن في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو مساء السبت في ثاني حادث لقطارات الشحن في الولاية.

وسارع موظفو الطوارئ وأطقم المواد الخطرة لموقع حادث القطار على طريق الولاية 41 وبوابة بوليفارد بالقرب من أرض معارض مقاطعة كلارك في حوالي الساعة 5 مساءً يوم السبت وجرى لاحقا ابلاغ السكان بعدم وجود مواد خطرة بعد عملية إخلاء للمناطق المجاورة.

يأتي خروج عن القضبان يوم السبت بعد شهر واحد فقط من خروج قطار نورفولك الجنوبي الذي كان يضم 50 عربة كان 10 منها تحمل كلوريد الفينيل ، عن مساره في بلدة إيست بالستاين ( شرق فلسطين) ، أوهايو في 3 فبراير.

تسبب ذلك الحادث وقتها في انتشار مواد كيميائية خطرة على الأرض وأطلق عمودًا من الدخان في الهواء وقيام مسؤولين في موقع الحادث بإحراق مواد كيماوية. أثبتت الفحوصات الطبية إصابة سكان وعمال بالقرب من موقع انحراف قطار يحمل مواد كيميائية خطرة في ولاية أوهايو الأمريكية في وقت مبكر من هذا الشهر، بالتهاب الشعب الهوائية وحالات أخرى يشتبه الأطباء والممرضون في ارتباطها بالتعرض للمواد الكيميائية، وفقا لما ذكرته شبكة ((إن بي سي نيوز)) في تقرير لها. ورصد سكان ولاية أوهايو خلال الأيام الماضية نفوق آلاف الأسماك والحيوانات على بعد ما يزيد على 16 كيلومتراً عن قرية إيست باليستاين، وأحصي نفوق أكثر من 43 ألف كائن بحري من أسماك وغيرها بعد الحادث.

وغالبا ما تحدث انحرافات القطارات التي تحمل “مواد سامة” نظرا لتهاون شركات القطارات في عمليات الصيانة، واتضح ذلك في تسريب صوتي بحسب صحيفة الغارديان، حيث طلب مدير من موظفة السلامة عدم الإشارة إلى ضرورة إصلاح محامل الإطارات على بعض عربات القطار المتهالكة لأنها تؤخر جاهزية عربات القطار الأخرى.

زاد معدل انحراف القطارات عن القضبان على مدار العقد الماضي ، تم الإبلاغ عن 818 حادث انحراف عن القضبان في عام 2022 ، وكان هناك قرابة 447 حادثة لانجراف عربات قطار تحمل مواد خطرة تعرضت للتلف أو الخروج عن مسارها. وتتهاون شركات القطارات الأمريكية في صيانتها بحجة تقليص النفقات بحسب ا ب سي نيوز.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...