انحراف قطار ثان بمواد خطرة وتدهور عرباته في ولاية أوهايو

وقع أمس حادث انحراف قطار شحن محمل بمواد خطرة عن مساره وتدهورت 20 lk عربات قطار الشحن في مقاطعة كلارك بولاية أوهايو مساء السبت في ثاني حادث لقطارات الشحن في الولاية.

وسارع موظفو الطوارئ وأطقم المواد الخطرة لموقع حادث القطار على طريق الولاية 41 وبوابة بوليفارد بالقرب من أرض معارض مقاطعة كلارك في حوالي الساعة 5 مساءً يوم السبت وجرى لاحقا ابلاغ السكان بعدم وجود مواد خطرة بعد عملية إخلاء للمناطق المجاورة.

يأتي خروج عن القضبان يوم السبت بعد شهر واحد فقط من خروج قطار نورفولك الجنوبي الذي كان يضم 50 عربة كان 10 منها تحمل كلوريد الفينيل ، عن مساره في بلدة إيست بالستاين ( شرق فلسطين) ، أوهايو في 3 فبراير.

BREAKING: Yet another Norfolk Southern train has just derailed in Ohio again.



Details:

– Derailment just took place in Springfield, Ohio.

– Large hazmat and emergency response en route

– Residents have been ordered to 'shelter in place' within 1,000 feet of derailment near Ohio… https://t.co/7FWAbpziPK pic.twitter.com/kYMV0lhpzm — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 5, 2023

تسبب ذلك الحادث وقتها في انتشار مواد كيميائية خطرة على الأرض وأطلق عمودًا من الدخان في الهواء وقيام مسؤولين في موقع الحادث بإحراق مواد كيماوية. أثبتت الفحوصات الطبية إصابة سكان وعمال بالقرب من موقع انحراف قطار يحمل مواد كيميائية خطرة في ولاية أوهايو الأمريكية في وقت مبكر من هذا الشهر، بالتهاب الشعب الهوائية وحالات أخرى يشتبه الأطباء والممرضون في ارتباطها بالتعرض للمواد الكيميائية، وفقا لما ذكرته شبكة ((إن بي سي نيوز)) في تقرير لها. ورصد سكان ولاية أوهايو خلال الأيام الماضية نفوق آلاف الأسماك والحيوانات على بعد ما يزيد على 16 كيلومتراً عن قرية إيست باليستاين، وأحصي نفوق أكثر من 43 ألف كائن بحري من أسماك وغيرها بعد الحادث.

وغالبا ما تحدث انحرافات القطارات التي تحمل “مواد سامة” نظرا لتهاون شركات القطارات في عمليات الصيانة، واتضح ذلك في تسريب صوتي بحسب صحيفة الغارديان، حيث طلب مدير من موظفة السلامة عدم الإشارة إلى ضرورة إصلاح محامل الإطارات على بعض عربات القطار المتهالكة لأنها تؤخر جاهزية عربات القطار الأخرى.

زاد معدل انحراف القطارات عن القضبان على مدار العقد الماضي ، تم الإبلاغ عن 818 حادث انحراف عن القضبان في عام 2022 ، وكان هناك قرابة 447 حادثة لانجراف عربات قطار تحمل مواد خطرة تعرضت للتلف أو الخروج عن مسارها. وتتهاون شركات القطارات الأمريكية في صيانتها بحجة تقليص النفقات بحسب ا ب سي نيوز.