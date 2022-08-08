تأسيس شركة لخدمات المدفوعات من بنك البلاد برأس مال 200 مليون ريال

أعلن بنك البلاد عن تأسيس شركة تابعة له تحت اسم “إنجاز” لخدمات المدفوعات، وهي شركة مساهمة مقفلة، برأس مال قدره 200 مليون ريال ومقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض.

#البنك_المركزي_السعودي يعلن الترخيص لشركتين تقنية مالية في مجال المدفوعات.https://t.co/oLf9IF9Ofo pic.twitter.com/WZET3Vjk2k — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) August 7, 2022

وقال البنك في بيان له على “تداول السعودية”، الاثنين، إن “إنجاز” لخدمات المدفوعات مملوكة بالكامل وبنسبة 100% لبنك البلاد بشكل مباشر وغير مباشر، مضيفاً أنه سيتم نقل أعمال المدفوعات والحوالات التي يمارسها البنك حالياً من خلال قطاع الأعمال إلى إنجاز دون أن يترتب على هذا النقل أي تبعات مالية.

وأشار البيان إلى أنه تم ترخيص الشركة من قبل البنك المركزي السعودي “ساما” كشركة نقود إلكترونية كبيرة، لافتاً إلى استمرار جميع عملائه من الاستفادة بشكل كامل من خدمات المدفوعات والحوالات دون انقطاع والتي ستوفرها الشركة.