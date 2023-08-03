انجاز تاريخي لسيدات المغرب في كأس العالم بالتأهل إلى ثمن النهائي

حقق منتخب المغرب للسيدات انجازاً تاريخياً بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بكرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزلندا بفوزه على كولومبيا 1-0.

ورفعت المغربيات رصيدهن إلى 6 نقاط بفوزين متتاليين بنفس النتيجة (1-0) أمام كوريا الجنوبية وكولومبيا صاحبة الصدارة بفاقر الأهداف، فيما ودع المسابقة منتخبا ألمانيا (4 نقاط) وكوريا (نقطة واحدة) بتعادلهما 1-1.

ويلعب المنتخب المغربي في ثمن النهائي مع فرنسا، في حين تواجه الكولومبيات نظيراتهن من جامايكا.

جاء هدف الانتصار التاريخي في الدقيقة 45+4 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لأنيسة لحمّاري، بعد تلقيها تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، اثر ركلة جزاء أهدرتها غزلان الشباك.

مواصلة الحلم

وبعد دخولهن تاريخ كرة القدم النسائية العربية في القارة السمراء باعتبارهن أول منتخب يبلغ نهائيات كأس العالم، تمنّي سيدات المغرب النفس بترك بصمة تاريخية والذهاب بعيداً في العرس العالمي.

ومتسلحات بإنجازهن على أرضهن في نهائيات كأس أمم إفريقيا العام الماضي عندما بلغن المباراة النهائية وخسرن أمام جنوب إفريقيا وتأهلن إلى أولمبياد باريس 2024، ضمنت “لبؤات الأطلس” البقاء على مسار تشريف الكرة المغربية في أول مشاركة في المونديال.

وللمفارقة، فإن المغربيات سيواجهن فرنسا في الدور المقبل، في فرصة أخرى للثأر لـ”أسود الأطلس” الذين أقصاهم منتخب “الديوك” من نصف نهائي المونديال القطري.

وقالت قائدة المنتخب المغربي غزلان الشباك بعد التأهل “كانت مباراة صعبة وقدمنا المستوى المطلوب، كان يهمنا الفوز وانتظار لقاء ألمانيا”.

وأضافت أن “المنتخب لم يخيب ظن الجماهير المغربية والعربية. كنّا نفكّر في جماهيرنا لأنها ساهمت في هذا الإنجاز بالدعم الكبير. نحن عازمون على مواصلة الحلم”.

لحمّاري في المرصاد

وقدمت سيدات المغرب أداء جيداً وفرضن إيقاعهنّ على مدار الشوط الأول من المباراة، مع فرص ضائعة عدة من ابتسام الجريدي.

وفي الوقت البدل عن الضائع من الشوط الأول، احتسبت حكمة المباراة الإيطالية ماريا كابوتي ركلة جزاء للمنتخب المغربي بعد خطأ على الجريدي، غير أن الحارسة الكولومبية كاتالينا بيريس تصدّت لتسديدة ضعيفة من القائدة غزلان الشبّاك، لكن لحماري كانت في تمركز جيد بمتابعة الكرة في الشباك (45+4).

وفي الشوط الثاني، حاولت الكولومبيات العودة بالمباراة وكانت لهن شخصية هجومية، لكن الحارسة الرميشي تألقت في أكثر من مناسبة، لتصمد المغربيات حتى الأنفاس الأخيرة ويحققن الإنجاز.

في المقابل، ستواجه كولومبيا في الدور المقبل، منتخب جامايكا.

كوريا الجنوبية تقصي ألمانيا

تأهل المغربيات رغم فوزهن، كان رهن خسارة أو تعادل نظيراتهن الألمانيات مع كوريا الجنوبية، وكان ذلك بتعثّر الـ”مانشافت” أمام الكوريات 1-1.

وهذا الإقصاء هو الأسرع لسيدات ألمانيا في تاريخ مشاركاتهن المونديالة، وبالتالي، لحقن بالبرازيل وإيطاليا خارج المنافسات.

ودخلت الألمانيات الذي سبق وحققن اللقب في مناسبتين، إلى المباراة أمام نحو 39 ألف متفرج في بريسبان، وهنّ يعلمن أن الفوز على الكوريات الجنوبيات سيعبر بهنّ إلى ثمن النهائي.

لكنهن بدأن المباراة بشكل سيئ، وتلقت شباكهن هدفاً مبكراً في الدقيقة السادسة عن طريق سو-هيون تشو.

وكان أداء الكوريات أفضل بكثير من مستواهن في الخسارتين أمام كولومبيا 0-2 والمغرب 0-1.

وأدركت ألمانيا التعادل قبل نهاية الشوط الأول بضربة رأسية من أليكساندرا بوب (42).

لكن سيدات ألمانيا وصيفات أوروبا العام الماضي، فشلن في تسجيل هدف ثان يؤهلهن إلى دور الـ16، رغم محاولات عدة من بوب نفسها، إحداها من رأسية في الدقيقة 60 ارتطمت بالعارضة.

وكان التعادل سيكفي ألمانيا لو لم يفز منتخب المغرب على كولومبيا.

وقال الإنكليزي كولن بيل مدرب سيدات كوريا الجنوبية إن فريقه استحق التعادل رغم الضغط الذي مارسته الألمانيات.

وأوضح “أتيحت لنا فرصة في وقت مبكر مع كايسي فير، وبعد ذلك عندما سجلت تشو في وقت مبكر حررت فريقنا”.

وأضاف أن “الطريقة التي لعبن بها والطريقة التي قاتلن بها، كنا حقاً نستحق نقطة. عندما سجلت بوب هدفاً، توقع الجميع أن نخسر على الأرجح، لكننا واصلنا القتال وواصلنا اللعب”.