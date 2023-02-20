أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) عن الانتهاء من أعمال البحث عن ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في كافة الولايات التركية باستثناء ولايتي قهرمان مرعش وهطاي.

وأكد رئيس آفاد يونس سيزار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد بحسب وكالة الأناضول، ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى 40 ألفاً و689.

وأوضح استمرار مواصلة العمل بجهود مكثفة من قبل كافة المؤسسات والهيئات التركية، في إزاحة الأنقاض وإقامة المخيمات والمدن مسبقة الصنع والبنية التحتية المتعلقة بها.

ويواصل أكثر من 20 ألفاً من عمال البحث والإنقاذ عملهم إلى جانب الآليات الثقيلة.

وأضاف أنّ إجمالي الخيم التي أقيمت في مناطق الزلزال بلغت 250 ألفاً، وستبلغ 300 ألف في وقت قريب.

وتهدف آفاد بحسب سيزار لإقامة 100 ألف بيت مسبق التجهيز خلال شهرين.

وتشرف 75 طائرة و178 مروحية على إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال.

وتم تأسيس 252 مطبخاً متنقلاً و100 سيارة لتوزيع الطعام و400 فرن متنقل لإغاثة المتضررين.

وتم توزيع أكثر من 12 مليوناً و857 ألف سلة غذائية ونحو 50 مليون وجبة طعام.

وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7,8 درجات والذي أحدث دماراً هائلاً في جنوب البلاد وفي سوريا، عن مقتل نحو 45 ألف شخص بينهم 40689 شخصاً في تركيا، وفقاً لآخر حصيلة رسمية نشرتها الإدارة أمس الأحد.

ولم يتم إخراج ناجين جدد من تحت الركام في الساعات الـ 24 الماضية، بعد إنقاذ زوجين في أنطاكية عاصمة محافظة هاتاي، السبت بعد 296 ساعة على وقوع الزلزال.

وفي الأيام الثلاثة الأخيرة، انتُشل سبعة ناجين من تحت الأنقاض في أنطاكية، بينهم ابن الزوجين الذي توفي بعيد إنقاذه.

وفي محافظة كهرمان مرعش مركز الزلزال، تبدو فرص النجاة أقل من نظيراتها في هاتاي، بسبب الصقيع ووصول الحرارة الى 15 درجة مئوية تحت الصفر في الليل في المناطق الثلجية مثل البستان، حسبما أفادت فرق الإنقاذ وكالة فرانس برس.

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إنّ 105 آلاف مبنى انهارت أو تضرّرت بشدّة وسيتمّ هدمها.

ماذا يعني انتهاء عمليات البحث عن ناجين؟

تتألف عمليات الإنقاذ في حالات الزلزال من عدة مراحل، يتم تنفيذها بالتنسيق بين الحكومة والجهات المحلية والمتطوعين والمؤسسات الإنسانية.

وتكون عمليات البحث على رأس أولويات عناصر الإنقاذ. وحين يجري إعلان الانتهاء من هذه المرحلة، فذلك يعني أن فرص العثور عن ناجين أحياء تحت الأنقاض باتت شبه منعدمة.

وفي حالة تركيا، فقد جاء هذا الإعلان بعد 13 يوماً على وقوع الزلزال، وبعد أن شملت عمليات التمشيط كل المناطق المتضررة.

وأكد موقع سكاينوز عربية في تقرير “استحالة في العثور على أي ناجين”، وأنه قد تتم استئناف عمليات البحث والإنقاذ في أي لحظة إذا تم العثور على أي مؤشرات على وجود ناجين.

ماذا بعد؟

بعد وقف جهود البحث، ستنتقل السلطات إلى مرحلة إزالة الأنقاض وتقييم الأضرار وإعادة الإعمار، إضافة إلى الاهتمام بالناجين صحيا ونفسيا.

إزالة الأنقاض تعني إزالة الأنقاض من المباني المنهارة والأشجار والصخور المتهشمة وغيرها من المواد التي تتراكم بعد الزلزال. في هذه المرحلة، يجري استخدام المعدات الثقيلة والآلات الخاصة لإزالة الأنقاض بطريقة آمنة وفعالة.

تقييم الأضرار

خلال هذه المرحلة، يتم تقييم الأضرار والخسائر المادية التي لحقت بالمناطق، التي شهدت الزلزال. ويساعد هذا التقييم في وضع خطة شاملة وواضحة لإعادة الإعمار.

إعادة الإعمار

تشمل هذه المرحلة إعادة بناء المنشآت المدمرة وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الدعم اللازم للمصابين والناجين.

وقدّرت الخسائر المادية الأولية لزلزال تركيا بين 30 و40 مليار دولار. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية إعادة الإعمار ستبدأ بعد أسابيع.

وأصدرت السلطات التركية، أمس الأحد، توجيهات بضرورة إخلاء أحياء وشوارع ومناطق بأكملها في أسرع وقت، للبدء في عمليات إزالة الأنقاض.