انتهاء المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة في السعودية

انتهت المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة (المتهالكة) في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها تشمل المركبات الخصوصي، والنقل العام، والخاص، والحافلات الصغيرة، ومركبات الأجرة، والأشغال العامة، والدراجات النارية.

الإدارة العامة للمرور الأول من مارس المقبل نهاية مهلة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة دون رسوم.#المرورالسعودي pic.twitter.com/DAdfI3IUPb — المرور السعودي (@eMoroor) February 28, 2023

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وكانت منصة أبشر قد أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.