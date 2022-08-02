انتهاء أول مرحلتين من تسليم وحدات مشروع “معالي عنان” السكني

أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” انتهاء اول مرحلتين من تسليم وحدات مشروع “معالي عنان” السكني للمستفيدين بعد انجاز 98.8% من الأعمال.

وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المرحلة الثالثة والأخيرة لتسليم الوحدات المتبقية ستكون خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد اكتمال جميع الأعمال الإنشائية والتأكد من إيصال الخدمات.

وأوضحت اللجنة أن تأخر تسليم بعض وحدات المرحلة الثالثة من المشروع يعود إلى الإجراءات الخاصة بأعمال فرز الصكوك للوحدات وتجزئة الرخص وإيصال الخدمات لكامل المشروع، بالإضافة إلى الأثر الذي أحدثته جائحة كورونا من توقف الأعمال وتأجيلها. وشددت اللجنة على أنها تقوم بالاشراف على سير الأعمال في المشاريع وتتخذ جميع التدابير التي تكفل حق المستفيدين، سواء كانت المشاريع التابعة للقطاع الخاص أو التي يتيحها برنامج “سكني” للمستفيدين بالشراكة مع المطورين العقاريين في 119 مشروعاً تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع توفر المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها.