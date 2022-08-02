فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسعقارات

انتهاء أول مرحلتين من تسليم وحدات مشروع “معالي عنان” السكني

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” انتهاء اول مرحلتين من تسليم وحدات مشروع “معالي عنان” السكني للمستفيدين بعد انجاز 98.8% من الأعمال.

وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن المرحلة الثالثة والأخيرة لتسليم الوحدات المتبقية ستكون خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد اكتمال جميع الأعمال الإنشائية والتأكد من إيصال الخدمات.

وأوضحت اللجنة أن تأخر تسليم بعض وحدات المرحلة الثالثة من المشروع يعود إلى الإجراءات الخاصة بأعمال فرز الصكوك للوحدات وتجزئة الرخص وإيصال الخدمات لكامل المشروع، بالإضافة إلى الأثر الذي أحدثته جائحة كورونا من توقف الأعمال وتأجيلها. وشددت اللجنة على أنها تقوم بالاشراف على سير الأعمال في المشاريع وتتخذ جميع التدابير التي تكفل حق المستفيدين، سواء كانت المشاريع التابعة للقطاع الخاص أو التي يتيحها برنامج “سكني” للمستفيدين بالشراكة مع المطورين العقاريين في 119 مشروعاً تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، لتوفير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع توفر المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا