توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الأمريكي، بانتظار موافقة الكونغرس مع الحد من الإنفاق الفيدرالي باستثناء ما يتعلق بالقطاع العسكري والمحاربين القدامى بحسب وول ستريت جورنال.

ويضمن الاتفاق وقتا يصل إلى 72 ساعة أمام أعضاء الكونغرس لمراجعة الاتفاق قبل إقراره أو رفضه يوم الأربعاء بحسب بلومبرغ.

المواجهة التي استمرت ثلاثة أشهر وهددت بالتسبب في تعثر الولايات المتحدة عن السداد، انتهت كما هو متوقع بصفقة ستعزز في حالة إقرارها بالكونغرس تقييد الاقتراض في البلاد لمدة عامين وستزيل القضية المتقلبة الخاصة بالجدارة الائتمانية لأمريكا من على الطاولة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا لتقارير متعددة.

كما ستضع الاتفاقية ما وصفه مكارثي يوم السبت بحدود إنفاق “تاريخية” من المتوقع أيضًا أن تكون سارية في نفس الفترة الزمنية. يأتي هذا الإعلان قبل أيام فقط من نفاد أموال الحكومة الأمريكية لدفع جميع فواتيرها. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن ذلك قد يحدث في 5 يونيو. توصل بايدن ومكارثي إلى تسوية حول التفاصيل النهائية خلال مكالمتين هاتفيتين يوم السبت. وقال مكارثي في وقت متأخر يوم السبت “لا يزال أمامنا الكثير من العمل لكنني أعتقد أن هذا اتفاق من حيث المبدأ يستحق الشعب الأمريكي”.

وقال بايدن في بيان إن “الاتفاق يمثل حلا وسطا ، وهو ما يعني أنه لا يحصل كل شخص على ما يريد”. وأضاف “إنها خطوة مهمة للأمام تقلل الإنفاق مع حماية البرامج الحيوية للعاملين وتنمية الاقتصاد للجميع”.