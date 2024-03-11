انتكاسة بالذكاء الاصطناعي وراء مطالبات بإقالة بيتشاي الرئيس التنفيذي لغوغل وألفابت

تتعالى الأصوات المطالبة بإقالة ساندر بيتشاي من منصب الرئيس التنفيذي لشركةغوغل و شركة ألفابت الأم بعد صعود صاروخي للقيمة السوقية لشركة إنفيديا ومكاسب لكل من أوبن أي آي ومايكروسوفت مساهمي تلك الشركات، مقابل انتكاسة أصابت مشاريع غوغل وتعثرها في المنافسة على أدوات الذكاء الاصطناعي وتكبد الشركة أكثر من 88 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد بعد أن تسببت صور غير دقيقة في خسائر شركة “ألفابت“،(الشركة الأم لشركة غوغل عملاق التكنولوجي الأمريكي)، بنحو 4%.

خسر الشريك الأول في “غوغل”، لاري بيج، وهو الرجل رقم 9 في قائمة أغنى أغنياء العالم، نحو 5 مليارات دولار، من رصيد ثروته البالغة نحو 126 مليار دولار. أما الشريك الثاني في “غوغل“، سيرجي برين، وهو الرجل رقم 10 في قائمة أغني أغنياء العالم، فقد فقد نحو 4.7 مليار دولار، من رصيد ثروته البالغة نحو 119 مليار دولار.

وعبَر بعض المحللين عن مخاوفهم نتيجة أخطاء “ألفابت” في المحتوى الناتج من جيميناي والتي قد ترسخ سمعتها بأنها مصدر غير موثوق به للذكاء الاصطناعي.

ويبدو أن متاعب الشركة أقدم من جيميناي وهو نموذج ذكاء اصطناعي توليدي أطلقته غوغل الشهر الماضي، للرد على إخفاقات الشركة سابقا في فورة الذكاء الاصطناعي الحالية حين خسرت ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، 100 مليار دولار من القيمة السوقية في يوم واحد في وقت سابق العام الماضي بعد أن تسبب روبوت الدردشة بارد الخاص بها في إرباك المستثمرين، على الرغم من أن هذه الخسائر سرعان ما تقلصت لاحقا.

لكن الشركة كشفت في مؤتمرها عن أكثر من 100 منتج ترتبط معظمها بالذكاء الاصطناعي العام الماضي، وبرصد بسيط لبعض هذه تظهر أنها منتجات باهتة ومعظمها بحالة تجريبية -ويلزمها الكثير من العمل لإستكمالها تمام للاستخدام.

من قد يخلف بيتشاي

لا يمكن للمؤسس الشريك لشركة غوغل لاري بيج أن يخلف ساندر بيتشاي، فقد أعلن بيج في العام 2013 أنه يعاني من شلل الحبال الصوتية، ويجد صعوبة في التحدث، أما الشريك المؤسس سيرجي برين، فقد أقر مؤخرا بإخفاق الشركة وقال برين إن غوغل “أخطأت بالتأكيد”، في إشارة إلى إطلاق الشركة الخاطئ لتوليد صور جيمني Gemini في وقت سابق من هذا الشهر.

سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة غوغل، ذكر مؤخرا لمجموعة من المتحمسين للذكاء الاصطناعي، إنه خرج من التقاعد “لأن مسار الذكاء الاصطناعي مثير للغاية”، فيما ألمحت غوغل إلى أن مؤسسها المشارك سيرجي برين لعب دورًا رئيسيًا في دفع الذكاء الاصطناعي لعملاق التكنولوجيا، وهو يعتبر مساهمًا أساسيًا” في مشروع جيمني أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي للشركة.