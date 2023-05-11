أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت تصريحات “مدبولي” خلال اجتماع لمجلس الوزراء جرى، أمس الأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مدبولي إنه زار وزارة النقل ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللتين انتقلتا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتباعاً سيكون زيارات إلى وزارات أخرى منتقلة خلال الفترة القادمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه مجلس الوزراء بسرعة انتقال باقي الوزارات، مؤكداً أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر التابعة للعاصمة الإدارية الجديدة.

نظام العمل عن بعد

استعرض مجلس الوزراء المقترحات الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بعد لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل.

وسيتم التشغيل التجريبي في هذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهذه الفترة التجريبية ستكون لمدة ستة أشهر ثم سيتم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لهذا النظام لاحقاً على مجس الوزراء ويتم تقييمه كي يتم الاعتماد العمل به أو عدم العمل به.

العاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت مصر في العام 2015 عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة واقتربت من الانتهاء من معظم بنيتها التحتية، لتكون “مدينة عصرية ذكية وإلكترونية بالكامل وبلا مستندات ورقية”.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة المهندس خالد عباس “لن تكون هناك حاجة لذهاب المواطنين إلى هناك لإتمام أي خدمات باعتبار أن الحكومة أتاحت معظم خدماتها للجمهور عبر الإنترنت (أونلاين) منذ سنوات بما يزيد على 140 خدمة حيوية”.

وتتوسط المدينة الجديدة المسافة بين مدن القاهرة والإسماعيلية والسويس وتقع على بعد نحو 70 كيلومتراً إلى الشرق من القاهرة، وترتبط بها بطرق برية رئيسية وخطوط سكك حديدية، كما تم تدشين مشروعات طرق ووسائل نقل جديدة خصيصًا لها.

بعد المسافة

من بين الخدمات التي وفرتها الحكومة لموظفيها، إلى جوار خطوط نقل متنوعة حديثة، مناطق سكنية داخل العاصمة الجديدة وفي محيطها، ويتفاوت حجم الدعم الحكومي لتلك المساكن بحسب الفئة السكنية وموقع الحي وتميزه.

المواصلات العامة

تلك الرحلة التي بدأها آلاف الموظفين اليوم بعد نقل مقر عملهم، قال عبد البصير حسن مراسل بي بي سي عربية في مصر إنه خاضها “شخصياً كصحفي قبل أيام قليلة صحبة إعلاميين آخرين لحضور مؤتمر صحفي عقده وزير النقل كامل الوزير للتعريف بكلفة السفر من وإلى العاصمة وشبكة النقل والمواصلات المتاحة، انتقلنا من مقر وزارة النقل القديمة بمدينة نصر شرق القاهرة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر ثلاث وسائل، جميعها حديثة العهد”.

بدأت الرحلة من إحدى محطات مترو الإنفاق إلى محطة مواصلات مركزية تبادلية هي محطة “عدلي منصور” على أطراف القاهرة شرقاً، ومنها إلى خط قطار كهربائي (LRT) ينتهي في مرحلته الحالية عند محطة بقلب العاصمة الجديدة حيث نقلتنا حافلات كهربائية إلى الحي الحكومي.

واستغرقت الرحلة أكثر من ساعة وهي تكلف المواطن العادي في المتوسط نحو 35 جنيها (نحو دولار أمريكي) بوسائلها الثلاثة، والتي يمكن تخفيضها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عند عمل اشتراك شهري.

في المؤتمر الصحفي، أعلن الوزير عن الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي استخدام “وسائل النقل العام المستدام مثل القطار الكهربائي الخفيف LRT ومترو الأنفاق، والمونوريل”.

وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع تسع شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 369 سيارة.

أما داخل العاصمة فستتولى شركة خاصة نقل الموظفين من نقاط تجمع رئيسية عند مقار العمل إلى مواقف الحافلات الرئيسية ومحطة القطار الكهربائي وإلى محطات خط قطار مونوريل قيد الإنشاء بتكلفة إضافية.

وفي تعقيبه على مخاوف بعض الموظفين من الكلفة والوقت مقارنة بالدخل، أجاب الوزير أن الدولة أنشأت أحياء بالعاصمة لسكن موظفيها بمستويات متنوعة مرتفعة ومتوسطة مدعومة من الدولة، مضيفاً أن استخدام شبكة المواصلات المتاحة المشار إليها ستوفر وقتاً للموظفين والمترددين على العاصمة وبتكلفة اقتصادية.

وأعلن وزير النقل أن الدولة تستهدف في المرحلة الأولى نقل نحو 900 ألف موظف ومتردد على العاصمة الجديدة يوميا عبر شبكة المواصلات بأنواعها المختلفة، منهم 600 ألف عبر القطار الكهربائي LRT.

وأشار الوزير إلى أن خدمة القطار الكهربائي الحالية يمكن أن تصل الى 1.2 مليون راكب، وفي حال إضافة عربات القطارات يمكن أن ترتفع إلى 2.4 مليون راكب يومياً.

الجدوى الاقتصادية لنقل الموظفين

عند الحديث عن الفائدة الاقتصادية لنقل مباني الوزارات إلى العاصمة الإدارية فإنه لا توجد منفعة نقدية مباشرة تعود على الوزارات، بل إن الحكومة ستستأجر هذه المقار من شركة العاصمة الإدارية الجديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه سنوياً بحسب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز 2022.

ويقول أكرم يوسف وهو أكاديمي ومخطط عمراني إن الهدف من نقل مباني الوزارات خارج القاهرة هو إعادة إدارة أراضي الدولة والاستفادة من موقعها الحيوي بقلب العاصمة وتوجيهها للمنفعة الاستثمارية بدلاً من تجميدها في مباني الوزارات.

وأضاف أن هذا الهدف هو هدف قديم للحكومة حاولت تنفيذه في نهاية التسعينات في منطقة أرض الجولف، ثم مرة أخرى مع نهاية العقد الأول عندما أقامت الحكومة منطقة حي السفارات (كلاهما على أطراف القاهرة الحالية شرقاً).

وقد أعلنتها الدولة صراحة في إحدى خطط التنمية العمرانية السابقة للقاهرة والمعروفة باسم (رؤية القاهرة 2050) حين وصفت منطقة دواوين الوزارات بوسط مدينة القاهرة باسم “منطقة المربع الذهبي”.

وفيما يتعلق بمدى توافر شبكة المواصلات لإنجاح خطة الانتقال، قال يوسف إنها من الناحية التقنية كافية، إذ أن تخصيص قطار LRT لنقل الموظفين وشبكة أتوبيسات خارجية وداخلية، يزيد من كفاءة الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية.

ولكن أضاف أنه “يجب الأخذ في الاعتبار كم ستشكل هذه الوسائل من بنود إنفاق إضافية للعاملين في المقار الجديدة خاصة وأن بند الانتقال إلى العمل يحتل في المتوسط 30 بالمئة من قيمة دخل المصريين، وفقا لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في 2017”.

وتستهدف الحكومة نقل موظفي الدواوين الرئيسية فقط وكذلك قصر العمل على الخدمات التي لا تتطلب انتقال الجمهور إلى العاصمة الجديدة في هذه المرحلة.

فهي تستهدف انتقال نحو 500 ألف نسمة و40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الأعوام الثلاثة الأولى.