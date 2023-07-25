صفقة انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي قد تتعطل بسبب كلب

ذكرت تقارير صحافية عديدة، حديثاً، أن صفقة انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو تافاريس من نادي ليفربول الإنكليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي قد تتعطل لسبب غريب وغير متوقع وغير رياضي والسبب هو كلبه الشرس.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الصفقة بين الناديين قد تفشل بسبب الكلاب التي يملكها اللاعب البرازيلي، حيث يحظر إدخالها إلى الأراضي السعودية بسبب طبيعتها العدوانية.

وأوضحت أن كلبي فابينيو من سلالة بولدوغ الفرنسية تعتبر محظورة من الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن إتمام الصفقة من عدمه، مرتبط بالسماح بدخول هذه الكلاب إلى السعودية أو موافقة اللاعب على القدوم إلى المملكة بدونها.

وأكدت صحيفة (mundodeportivo) الإسبانية الرياضية و”ديلي إكسبريس” البريطانية أيضاً على عقبة الكلاب التي قد تعطل انتقال فابينيو تافاريس إلى السعودية للانضمام إلى نادي الاتحاد بالموسم الجديد.

ويمتلك اللاعب البرازيلي كلبين من سلالة بولدوغ.

ويأمل فابينيو في حل مشكلته من أجل الانتقال وكلبيه إلى السعودية، وإتمام صفقة انتقاله لصالح نادي الاتحاد أعرق الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية.