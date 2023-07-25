. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

صفقة انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي قد تتعطل بسبب كلب

صفقة انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي قد تتعطل لسبب غير رياضي

. .. by . ..
فابينيو وكلبه بولدوغ
صفقة انتقال فابينيو تافاريس إلى نادي الاتحاد السعودي قد تتعطل بسبب كلبه الشرس

ذكرت تقارير صحافية عديدة، حديثاً، أن صفقة انتقال لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو تافاريس من نادي ليفربول الإنكليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي قد تتعطل لسبب غريب وغير متوقع وغير رياضي والسبب هو كلبه الشرس.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الصفقة بين الناديين قد تفشل بسبب الكلاب التي يملكها اللاعب البرازيلي، حيث يحظر إدخالها إلى الأراضي السعودية بسبب طبيعتها العدوانية.

وأوضحت أن كلبي فابينيو من سلالة بولدوغ الفرنسية تعتبر محظورة من الدخول إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن إتمام الصفقة من عدمه، مرتبط بالسماح بدخول هذه الكلاب إلى السعودية أو موافقة اللاعب على القدوم إلى المملكة بدونها.

شاهد.. لهذه الأسباب بنزيمة اختار الاتحاد والعيش في السعودية

وأكدت صحيفة (mundodeportivo) الإسبانية الرياضية و”ديلي إكسبريس” البريطانية أيضاً على عقبة الكلاب التي قد تعطل انتقال فابينيو تافاريس إلى السعودية للانضمام إلى نادي الاتحاد بالموسم الجديد.

ويمتلك اللاعب البرازيلي كلبين من سلالة بولدوغ.

ويأمل فابينيو في حل مشكلته من أجل الانتقال وكلبيه إلى السعودية، وإتمام صفقة انتقاله لصالح نادي الاتحاد أعرق الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا