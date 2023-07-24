وافق باريس سان جيرمان على عرض الهلال السعودي ضم مبابي مقابل 300 مليون يورو، وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، قدّم عرضاً لشراء العام المتبقي في عقد الفرنسي كيليان مبابي مع “باريس سان جيرمان” بقيمة 300 مليون يورو، وهو ما وافق عليه النادي الفرنسي حال نجاح “الهلال” في إقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه.

وكان الصحفي الشهير فابريزيو رومانو نشر تغريدة على موقع “تويتر” -الذي تغير شعاره الآن إلى “إكس” (X)- قال فيها إن نادي الهلال السعودي قدّم عرضاً رسمياً بقيمة 300 مليون يورو (332 مليون دولار) لشراء المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

🚨 AL-HILAL HAVE MADE A €300M FORMAL OFFER FOR KYLIAN MBAPPÉ. 🇸🇦



€300M. 🤑🤑



(Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/e6pWnnh7HW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 24, 2023

صحيفة “ليكيب” كانت أوردت أن مبابي غير مهتم بالانتقال للعب في الدوري السعودي، أو حتى الإنجليزي، لأن حلمه هو اللعب لـ”ريال مدريد”، لذا فاللاعب متمسك بالبقاء في “باريس سان جيرمان” حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، ثم الرحيل مجاناً.

استبعد نادي “باريس سان جيرمان” اللاعب مبابي من المشاركة في جولة ما قبل الموسم في اليابان يوم السبت، مع عزم النادي الفرنسي على بيعه ما لم يقتنع بتوقيع عقد جديد.

ما استدعى تهديد فيليب بيات رئيس رابطة اللاعبين الفرنسيين لنادي “باريس سان جيرمان” بعقوبات إذا أصرّ على معاقبة لاعبه كيليان مبابي لأسباب غير رياضية، مؤكداً أن تجميد مشاركة اللاعب في المباريات، يخالف قانون العمل، وإذا كان الأمر يتعلق بلاعب عادي يُفسَّر ذلك لأسباب فنية، لكن عندما يحدث ذلك مع أفضل لاعب في العالم فلا يمكن إنكار أن ذلك لأسباب عقابية، حسب ما قاله لإذاعة مونت كارلو.