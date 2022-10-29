انتقادات لاذعة لشركات النفط الكبرى من بايدن ومسؤولين غربيين لتوزيعات أرباحها الهائلة

شكلت الأرباح القياسية التي حققتها كبريات شركات النفط دفعة هائلة لبورصة وول ستريت، ولكنها كانت استفزازية بشكل متزايد في أروقة السلطة من واشنطن إلى لندن حيث ينتقد السياسيون المديرين التنفيذيين لتحويل الأرباح غير المتوقعة إلى المستثمرين.

لم يكن الجدل هذا الأسبوع حول المبالغ الهائلة بالدولار التي جنتها شركات النفط الكبرى، ولكن ما اختارت فعله بها. وتوزع شركات “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”شل” و”توتال انرجيز” أرباحاً بقيمة 100 مليار دولار للمساهمين سنوياً في شكل عمليات إعادة شراء وأرباح مع إعادة استثمار 80 مليار دولار فقط في أعمالها الأساسية هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبيرج”.

وقد غرد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة رداً على زيادة أرباح شركة إكسون: “لا أصدق أنني يجب أن أقول هذا، لكن منح الأرباح للمساهمين لا يساوي خفض الأسعار للعائلات الأمريكية”.

وهاجم بايدن إكسون مرة أخرى مساء الجمعة في حفل جمع تبرعات ديمقراطي في فيلادلفيا ، قائلاً إن أرباح الشركة كانت “أكبر ما حققته في تاريخها البالغ 152 عاماً، بينما تكافح بقية أمريكا”.

وأضاف “هذه الأرباح الزائدة تعود إلى مساهميهم ومديريهم التنفيذيين بدلاً من الذهاب إلى خفض الأسعار في المضخة وإغاثة الشعب الأمريكي ، الذي يستحقه ويحتاجه”.

وتعهد بايدن قائلاً “سأستمر في التحدث عن الأمر، يتحدثون عن مهاجمتي لهم – لم يروا شيئاً بعد. أعني ذلك. إنه يزعجني”.

Can’t believe I have to say this but giving profits to shareholders is not the same as bringing prices down for American families. https://t.co/Q84NNK9sck — President Biden (@POTUS) October 28, 2022

ووصف النائب الديمقراطي رو خانا ، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، أرباح الطاقة بأنها “فاحشة”، وقدم تشريعاً لحظر تصدير الوقود، وهي خطوة قال إنها ستخفض الأسعار في محطات الوقود. ووصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر ، الأرباح بأنها “غير معقولة”.

وأدى توقف روسيا بعد الغزو لشحنات الغاز الطبيعي إلى معظم أنحاء أوروبا والعقوبات المفروضة على صادرات النفط في البلاد إلى اندلاع تدافع عالمي على إمدادات الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في هذه العملية. مع ضغط أسعار البنزين وفواتير الخدمات المنزلية على المستهلكين وزيادة التضخم ، ويطالب السياسيون شركات النفط الكبرى بإعادة استثمار المزيد من الأرباح في التنقيب والتكرير لتخفيف الضغط.

من جانبهم، فإن المديرين التنفيذيين في قطاع النفط، الواقعين تحت ضغط الانبعاثات وسنوات من العوائد الضعيفة، ليسوا في حالة مزاجية للتراجع.

وقال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون في تلفزيون بلومبيرج: “هناك أوقات عصيبة، كما رأينا قبل عامين فقط، حيث تكبدنا خسائر فادحة”. تنتقل إلى جزء آخر من الدورة وتحصل على أرباح قوية. الأوقات الجيدة لا تدوم مثلما لا تدوم الأوقات الصعبة. علينا الاستثمار خلال تلك الدورات”.

ورفض ويرث فكرة أن الأرباح الحالية هي مكاسب غير متوقعة وحذر السياسيين من سن أي سياسات “قصيرة النظر” من شأنها تقييد الاستثمار.

قال: “عادة إذا كنت تريد القليل من شيء ما ، فإنك تفرض ضرائب عليه”.

وفي وقت سابق من هذا العام ، أقرت المملكة المتحدة ضريبة أرباح غير متوقعة على منتجي النفط والغاز المحليين بما فيها “بريتيش بتروليوم” و”شل” لاسترداد بعض أرباحهم غير العادية، وقد يكون هناك المزيد من الإجراءات في الطريق. يقول رئيس الوزراء ريشي سوناك إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة حيث يحاول سد عجز في الميزانية يبلغ 35 مليار جنيه إسترليني (40,7 مليون دولار).

ضرائب غير متوقعة بـ 149 مليار دولار

كما أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في وقت سابق من هذا العام للدول لتطبيق ضرائب غير متوقعة. ووجد تحليل من مجموعة بوسطن الاستشارية أن الإجراء قد يجمع ما يصل إلى 150 مليار يورو (149 مليار دولار) في العام المقبل.

وقال أندرس بورسبورج سميث ، العضو المنتدب في مجموعة بوسطن الاستشارية “هناك فجوة كبيرة في الموارد المالية للدولة وهذه طريقة لسد ذلك. ونادراً ما يكون فرض ضرائب على الأرباح غير العادية أمراً غير محبوب.”

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، وهو ديمقراطي أيضاً، إن الوقت قد حان “للقضاء على تكتيكات التلاعب في أسعار النفط وإعادة أرباحها إلى جيوبنا” ، مضيفاً أن “أسعار الغاز لا ينبغي أن تكون بهذا الارتفاع”.

لكن المحللين يقولون إن معايير الوقود النظيف الصارمة في كاليفورنيا هي السبب الرئيسي الذي يدفع الولاية مقابل البنزين أكثر من أي دولة أخرى في الولايات المتحدة.

قد تكون الضرائب غير المتوقعة شائعة ولكن ما إذا كانت فعالة أم لا ، فهذا أمر آخر. لم تضطر “شل” إلى دفع أي ضريبة غير متوقعة في المملكة المتحدة حتى الآن، على الرغم من تحقيق أرباح قياسية هذا العام، بسبب زيادة الاستثمار في بحر الشمال. والأهم من ذلك ، تقول الصناعة إن مثل هذه الضرائب تخاطر بتبديد الاستثمار من قبل شركات النفط الكبرى في وقت تشتد الحاجة إليها.

وتعمل “إكسون” و “شيفرون” على زيادة إنتاج النفط والغاز بسرعة في حوض بيرميان ، وقد أبلغ كلاهما عن إنتاجية تكرير قوية في الربع الثالث، ولكن هناك حدًا لمقدار ما يمكنهم فعله لتخفيف الأسعار على المدى القصير. تستغرق المشاريع الكبرى سنوات من التخطيط والتطوير. السياسة السيئة هي أحد العوامل وراء أزمة الطاقة اليوم، وفقاً لما قاله دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون”.

وقال: “لسوء الحظ، فإن الأسواق التي نحن فيها اليوم هي وظيفة للعديد من السياسات، وبعض السرد الذي تم تداوله في الماضي. ينصب تركيزنا حقاً على التأكد من فهم الأشخاص للعواقب المحتملة لبعض هذه السياسات”.