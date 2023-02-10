سامر باطر by سامر باطر

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بعد 108ساعات من زلزال تركيا، انتشال أم وأطفالها الثلاثة من تحت أنقاض

سامر باطر by سامر باطر

بعد أربعة أيام من الزلزال جرى انتشال أم وأولادها الثلاثة بأنطاكيا (هاتاي جنوبي تركيا) من تحت أنقاض الزلزال.

وأشارت وكالة الاناضول أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أم وأولادها الثلاثة وهم على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد 108 ساعات على الزلزال في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

ونجحت الفرق التابعة لدائرة الإطفاء ببلدية أنطاليا، في إنقاذ الأم نلسيهان (41 عاما) وأولادها فاطمة (21 عاما) ومنيرة (15 عاما) ورمضان (7 أعوام)، في غضون نحو 3 ساعات بعد سماع صوت قادم من تحت الركام.

وبعد إخراجهم نُقلت الأم وأولادها الثلاثة إلى المستشفى، وجرى نقلهم بحمالات خاصة نظر للإصابات الكبيرة في العمود الفقري في أجسادهم بعد قضاء أيام تحت الأنقاض.

وفجر الاثنين ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...