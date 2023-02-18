انتشلت جثة لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو بعد العثور عليه ميتاً تحت أنقاض مبنى كان يعيش فيه بمدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وتسبب بمقتل حوالي 46 ألف شخص في جميع أنحاء تركيا وسوريا، بحسب الأرقام الواردة حتى الآن.، بحسب ما نقلت السبت وكالة “دي اتش ايه

” عن وكيل أعماله. وسقط المبنى السكني الشاهق الذي كان يعيش فيه بمدينة أنطاكيا، بسبب الزلزال الكارثي الأسبوع الماضي. كان أتسو (31 عاما) يلعب مع فريق هاتاي سبور التركي، بعدما لعب، في السابق، في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي ونيوكاسل.

وكانت تقارير أولية إشارت إلى إن اللاعب تم إنقاذه بعد يوم من الزلزال، لكن تبيّن انها خاطئة. وقال وكيل اللاعب في تركيا مراد أوزون محمد إنه عُثر على جثة أتسو تحت انقاض مبنى في مقاطعة هاتاي الجنوبية “وصلنا إلى جثته. عُثر أيضاً على أغراضه وهاتفه”.

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخراً بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في الدوري التركي لكرة القدم.

وقال مدير هاتاي سبور إن اللاعب لم يكن سعيداً قبل اللقاء لأنه شارك في مباراتين فقط بالدوري منذ بداية الموسم وقرر الرحيل لكنه أجله عقب تسجيل هدف الفوز في مباراة قاسم باشا.

Important win for the team

Happy to be on the scoresheet ? @hatayspor pic.twitter.com/eMhlS0JGWr — Christian Atsu (@ChristianAtsu20) February 5, 2023

البناء الذي كان يقطنه اللاعب ايتسو- رينيسانس ريزيدنس- قبل وبعد دمار المبنى بالزلزال

Eid Mubarak to my Muslim brothers and sisters ? pic.twitter.com/tnZLLWYnUh — Christian Atsu (@ChristianAtsu20) May 2, 2022