تمكنت فرق الإنقاذ السبت من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، وجرى اليوم إنقاذ طفل وأمه من تحت الركام بعد 150 ساعة بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

تم إنقاذ عمر ووالدته بعد 150 ساعة من وقوع الزلزال في هاتاي الأكثر تضررا من الزلازل في كهرمان مرعش ، في الكارثة التي توصف بـ “كارثة القرن” ، وأنقذت فرق البحث والإنقاذ الأم وابنها الصغير من تحت الأنقاض بعد 150 ساعة من وقوع الزلزال وفقًا للبيان الذي أصدرته بلدية بنديك ، وسمعت فرق البحث والإنقاذ التابعة لبلدية بنديك (PEAK) ضوضاء من الحطام عبر مدرسة علي سايار الثانوية المهنية في هاتاي أنطاكيا. بناءً على ذلك ، قامت الفرق التي اتخذت إجراءات مع إدارة إطفاء أنقرة والدرك وضباط آخرين بالعمل على إخراج عمر في الساعة 09.20 صباحًا كما أنقذت الفرق والدة عمر من الأنقاض.

Hatay'da enkaz altında kalan Ömer ile annesi, depremden 150 saat sonra Pendik Belediyesi, Ankara İtfaiyesi, jandarma ve diğer görevlilerden oluşan ekiplerce kurtarıldı https://t.co/CI657DQz4w pic.twitter.com/QeczV3KVsR — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023