سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد فيديو انتشال الطفل عمر بعد 150 ساعة تحت أنقاض بيته بعد انهياره بزلزال تركيا

سامر باطر by سامر باطر

تمكنت فرق الإنقاذ السبت من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، وجرى اليوم إنقاذ طفل وأمه من تحت الركام بعد 150 ساعة بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

تم إنقاذ عمر ووالدته بعد 150 ساعة من وقوع الزلزال في هاتاي الأكثر تضررا من الزلازل في كهرمان مرعش ، في الكارثة التي توصف بـ “كارثة القرن” ، وأنقذت فرق البحث والإنقاذ الأم وابنها الصغير من تحت الأنقاض بعد 150 ساعة من وقوع الزلزال وفقًا للبيان الذي أصدرته بلدية بنديك ، وسمعت فرق البحث والإنقاذ التابعة لبلدية بنديك (PEAK) ضوضاء من الحطام عبر مدرسة علي سايار الثانوية المهنية في هاتاي أنطاكيا. بناءً على ذلك ، قامت الفرق التي اتخذت إجراءات مع إدارة إطفاء أنقرة والدرك وضباط آخرين بالعمل على إخراج عمر في الساعة 09.20 صباحًا كما أنقذت الفرق والدة عمر من الأنقاض.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...