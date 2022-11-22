انتشار فيروس “التنفسي المخلوي” بمدارس مصرية.. تعرَّف على الأعراض وطرق الوقاية

نفى وزير الصحة المصرية خالد عبدالغفار وجود اتجاه لغلق المدارس، بعد انتشار فيروس التنفسي المخلوي، مشيرا إلى أن “الفيروس ضعيف، لكنه سريع الانتشار، ولا تزال معدلات الإصابة والوفيات به بسيطة، وفي المعدل الطبيعي”.

ودعا وزير الصحة المصرية، خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، الأسر المصرية بالامتناع عن إرسال أطفالها إلى المدارس، في حال كان الطفل يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض نزلات البرد، لأن نسبة انتشار الفيروس مرتفعة، ويمكن لطفل واحد مصاب، أن يتسبب في عدوى فصل بالكامل بالمدرسة سواء عن طريق الرذاذ أو التلامس.

الأعراض..

• خلال المؤتمر عرض الوزير مجموعة من الحقائق بشأن الفيروس موضحا أنه:

• لا يوجد لقاح يمنع الإصابة، والمضادات الحيوية لا تتعامل مع هذا الفيروس.

• يوجد كثير من الأدوية لعلاج الأعراض.

• الأعراض التي تتمثل في الحمى وسيلان الأنف والاحتقان، والسعال، وتكسير العظام، وأزيز في الصدر.

• الأعراض تظهر بعد فترة حضانة هذا الفيروس التي تكون بين 4 و6 أيام.

• ينتقل الفيروس عبر الرذاذ ويعيش على الأسطح لساعات طويلة.

• ننصح المصابين بالراحة واستخدام مخفضات الحرارة والتهوية الجيدة.

• وأوضح أن الفيروس يصيب الأطفال حتى 6 سنوات.

• ويستمر أسبوعاً أو أسبوعين مع أعراض متوسطة إلى بسيطة.

• تزيد خطورة الفيروس مع حديثي الولادة وحتى 6 أشهر ومن يعانون أمراضاً مناعية، وهي الفئة التي تكون إصابتها شديدة بهذا الفيروس.

الوقاية..

وبشأن طرق الوقاية يُوصي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ “CDC” بمجموعة من الاحترازات لمنع تفشي الفيروس، وكذلك لتجنب الإصابة على النحو التالي:

• فيروس التنفسي المخلوي شأنه شأن فيروس الإنفلونزا من الفيروسات المتحورة.

• الفيروس التنفسي المخلوي يتحور، ولكن بشكل أبطأ من الإنفلونزا، ومن يصاب به، ستكون لديه مناعة في السنة التالية.

• الفيروس ليس خطيراً، ويمكن علاجه، وحالات الوفاة النادرة التي تسبب بها تتعلق بحدوث عدوى بكتيرية ثانوية تحدث مع الالتهابات الشديدة، وتسبب التهاباً رئوياً حاداً.

• وينصح بالعودة في فترة الشتاء إلى إجراءات كورونا الاحترازية

• ينصح بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والاهتمام بغسيل اليدين.

• من المتوقع أن تزيد في هذه الفترة الإصابة بكل فيروسات الجهاز التنفسي، بما فيها كورونا، وليس فقط التنفسي المخلوي.